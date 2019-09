Pomeriggio5/ Anticipazioni e ospiti 9 settembre: Francesca de Andrè e Paola Caruso

Pomeriggio 5 prenderà il via oggi dopo tre mesi di pausa in cui il pubblico ha dovuto fare a meno di Barbara d’Urso. La conduttrice tornerà al timone del suo programma pomeridiano a partire dalle 17.10 in attesa del debutto domenicale sia di Domenica Live che di Live Non è la d’Urso. Le storie, gli ospiti e le cose da raccontare sono sempre tante ma i primi dettagli sono arrivati dal Tg5 con tanto di collegamento in diretta con il nuovo studio di Pomeriggio5. La conduttrice ha rinunciato al suo collare ed è andata in scena annunciando un’ampia pagina di cronaca e, come sempre, quella poi dedicata al gossip e al pettegolezzo. Da dove potrebbe partire Barbara d’Urso se non dai suoi “stessi prodotti” e così ampio spazio a Francesca de Andrè e Paola Caruso. Le due porteranno in studio le novità sulle loro vite private e sul gossip che le riguarda da qualche settimana.

POMERIGGIO 5, ANTICIPAZIONI E OSPITI DEL 9 SETTEMBRE

In particolare, al centro dello studio a Pomeriggio5 prenderanno posto Francesca de Andrè e Gennaro Lillio. Il programma di Barbara d’Urso riprenderà proprio da dove aveva lasciato con la differenza che a maggio scorso i due erano all’inizio della loro storia d’amore e adesso sono alla fine, almeno secondo gli ultimi gossip. Cosa riveleranno i due che non si siano già detti sui social? Al fianco della De Andrè dovrebbe sedere anche l’amata Paola Caruso. La calabrese ha preso le redini della sua vita con il suo piccolo Michelino e, novità dell’estate, anche con il suo nuovo fidanzato. La stessa conduttrice ha poi annunciato anche la presenza di Taylor Mega e di Fabrizia de Andrè. Cos’altro combinerà oggi la conduttrice?

