Pomezia, bimbo di 10 anni muore di Covid/ Comunità sotto shock: il saluto degli amici

Il Covid 19 continua a mietere vittime anche tra i giovanissimi. Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 è venuto a mancare un bimbo di soli dieci anni, morto a Pomezia dopo aver contratto il Coronavirus. Il piccolo era risultato positivo al virus, manifestandone i sintomi. In poco tempo le sue condizioni di salute si sono aggravate, fino a portare al prematuro decesso. A dare la notizia della scomparsa del bambino è stato il sindaco del Comune della provincia Sud di Roma.

Il primo cittadino, Adriano Zuccalà, ha dato la triste notizia attraverso la pagina Facebook del comune: “L’Amministrazione comunale di Pomezia si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di un piccolo concittadino di dieci anni che stava combattendo contro il Covid-19. Una notizia che ci ha lasciato tutti sgomenti. Alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze dell’Amministrazione e della comunità tutta per questa perdita così dolorosa”. I funerali del piccolo stati fissati per lunedì 14 febbraio nella Chiesa di San Benedetto.

Bimbo di 10 anni morto per Covid 19: il saluto del compagni

Il bambino di 10 anni deceduto a causa del Covid 19 frequentava la quinta elementare della Scuola Don Bosco di Pomezia. Il dirigente scolastico, attraverso il sito della scuola, ha espresso cordoglio e vicinanza ai famigliari. “La comunità scolastica tutta si raccoglie, con dolente partecipazione e rispettoso silenzio, intorno al dolore della famiglia del piccolo Francesco. A lui, nostro compagno di viaggio di ieri e di domani, rivolgiamo i nostri pensieri più belli e più cari” si legge sul sito dell’istituto.

Attraverso i social network, anche tanti amici hanno voluto lasciare un pensiero per quel bimbo volato via troppo presto. “Ti vedevo in mensa, eri sempre sorridente e giocavi con i tuoi compagni” ha scritto una compagnetta di scuola. “Riposa in pace piccolo angelo e dai tanta forza ai tuoi genitori per sopportare questo grande dolore” scrive un altro compaesano. Una tragedia vera e propria che ha colpito tutto il comune, sconvolgendo l’intera comunità, che lunedì darà l’ultimo saluto al bimbo.

