POMI D’OTTONE E MANICI DI SCOPA/ Trama del film in onda su La7 la sera di Natale

La programmazione televisiva di La7 prevede per la prima serata di questo mercoledì 25 dicembre 2019, a partire dalle ore 20:35, la messa in onda del film di genere fantastico-musicale Pomi d’ottone e manici di scopa. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 1971 con la regia di Robert Stevenson con soggetto di Mary Norton. L’adattamento della sceneggiatura è stato Curato da Bill Walsh e Don DaGradi. Le musiche della colonna sonora sono state composte da diversi interpreti musicali di grande successo, la fotografia è di Frank Philipps e nel cast sono presenti tra gli altri Angela Lansburry, David Tomlinson, Roddy McDowall e Sam Jaffe.

POMI D’OTTONE E MANICI DI SCOPA, LA TRAMA

Le vicende di questa pellicola sono ambientate in Inghilterra e per la precisione nelle campagne britanniche nel corso della Seconda Guerra Mondiale. In particolar modo ci troviamo nell’agosto del 1940 allorché il governo britannico ha deciso di mettere in salvo tutti i bambini presenti nelle principali città, tra cui Londra, mandandoli a vivere nelle campagne dove non arrivano i bombardamenti degli aerei della Germania nazista. Tra i bambini che vengono portati nelle campagne ce ne sono tre particolarmente vivaci che vengono affidate ad una donna di nome Eglantine. I tre ragazzi, dopo un piccolo periodo di adattamento, si rendono conto di come la vita all’interno della casa della loro tutrice sia molto noiosa per cui preferiscono ritornare a Londra nonostante qui ci sia un pericolo piuttosto evidente per la loro incolumità. Tuttavia la donna una volta scoperto il tentativo di fuga dei tre bambini si mette alla loro ricerca attraverso l’utilizzo di alcune magie, in particolar modo volando su una scopa. I tre bambini, conquistati da quello che sa fare la donna, decidono di tornare di loro volontà all’interno della casa scoprendo che in realtà la donna altri non è che una apprendista strega. Insomma quello che sembrava essere un periodo particolarmente noioso si trasformerà in un capitolo esaltante della loro esistenza.

