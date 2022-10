Pomicino: “Draghi e il congedo all’Eliseo simbolo di degrado”/ “La BNL ai francesi…”

Pomicino: “Siamo in una crisi di sistema”

Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e politico italiano, analizza la situazione italiana sulle pagine de La Verità. Si comincia da La Russa e Fontana a capo di Senato e Camera: “È il risultato di un’elezione che ha visto una vittoria importante del centrodestra. Anzi della destra- centro. Di nuovo disattesa una consuetudine che vedeva dal 1976 la presidenza della Camera assegnata all’opposizione. Detto questo, non è messo in discussione il diritto e la legittimità di questi nuovi presidenti”.

I numeri da incubo sull’occupazione e il PIL italiani, sono derivati, secondo Pomicino, dal disastro della politica: “Crollato il comunismo internazionale si avvia un processo di azzeramento anche di tutte le altre culture politiche che pure avevano vinto la battaglia della storia trasformando l’Italia in uno dei paesi più industrializzati del mondo e che avevano sconfitto il terrorismo e l’inflazione a due cifre. Sterilizzata culturalmente l’intera politica, non c’è stata più una visione e fu costruito un sistema nuovo con il maggioritario. Partiti personalizzati e culturalmente anonimi. Un meccanismo che ha prodotto 16 governi e sette cambi di maggioranza in 28 anni. E le maggioranze parlamentari erano sempre minoranze del Paese, così come lo sarà il governo Meloni. Una crisi di sistema, insomma”.

