Pomicino: “Purgatori ingiuria e calunnia la DC”/ “Infanga anche Mattarella”

Pubblicità

Cirino Pomicino attacca duramente la puntata di Atlantide condotta da Andrea Purgatori e andata in onda ieri sera su La 7 e dedicata alla memoria di Giovanni Falcone. In essa ha avuto grande spazio il fallito attentato all’Addaura del 1989, con forti accuse a Bruno Contrada nonostante l’ex dirigente della Polizia e del Sisde sia stato assolto. Contrada oggi ha risposto e non è l’unica persona a considerarsi indignata per quanto sostenuto nel corso della trasmissione condotta da Purgatori.

Paolo Cirino Pomicino, storica figura della Democrazia Cristiana di quegli anni, deputato per varie legislature e più volte ministro, ha infatti voluto diffondere un comunicato stampa nel quale definisce la trasmissione “ingiuriosa e calunniatrice della storia della Democrazia cristiana, indicata come il partito della mafia con la quale avrebbe fatto un patto scellerato insultando così tutti i suoi uomini”.

Cirino Pomicino ritiene che in questo attacco alla Dc venga di fatto coinvolto anche “l’attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, leader indiscusso della Democrazia cristiana siciliana”, nonché fratello di Piersanti, che nel 1980 era presidente della Regione Siciliana proprio per la Dc quando fu ucciso dalla mafia.

Pubblicità

POMICINO CRITICA ATLANTIDE E CHIEDE DI ESSERE INTERVISTATO

Secondo Cirino Pomicino invece Atlantide di ieri sera ha mostrato un quadro completamente negativo dell’operato della Democrazia Cristiana, distorcendo così la verità storica dei fatti. Il comunicato dell’ex ministro infatti prosegue con queste parole: “Bugie ed omissioni si sono susseguiti ininterrottamente durante tutta la trasmissione falsificando così la storia repubblicana, senza alcuna impudenza”.

Di conseguenza Pomicino ritiene che sia doveroso da parte di La 7 ospitare anche il punto di vista democristiano: “Chiederò alla cortesia della direzione della rete 7 – è la chiusura del comunicato – di ospitarmi per una intervista con giornalisti indipendenti per evidenziare i grossolani falsi di una trasmissione che tenta di riscrivere la Storia del paese con la penna di quelli che furono vinti dalla politica democratica del cattolicesimo politico”, è il duro attacco a Purgatori.

Pubblicità

Cirino Pomicino fu d’altronde in prima persona una delle figure maggiormente coinvolte dalle indagini, per quanto riguarda però Mani Pulite: il politico campano infatti subì la bellezza di 42 processi. Quasi tutti i procedimenti a suo carico si conclusero con il proscioglimento, più due prescrizioni e due sole condanne: a un anno e 8 mesi di reclusione per finanziamento illecito ai partiti nel processo Enimont; a due mesi di reclusione per corruzione patteggiate nel 2002 nell’ambito dell’inchiesta sui fondi neri Eni. Il 15 marzo 2011 ottenne dal Tribunale di sorveglianza di Roma un’ordinanza di riabilitazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA