Pompe di calore Super Acqua Split di Haier/ Riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda

La pompa di calore è una tecnologia che genera calore prelevandolo da fonti rinnovabili esterne, come l’aria, l’acqua e il sottosuolo. Viene utilizzata al posto della tradizionale caldaia per il riscaldamento invernale, il raffrescamento estivo e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Le pompe di calore aria-acqua split di Haier sono soluzioni sostenibili ad energia rinnovabile che grazie alla loro classe energetica A+++/A++ assicurano la massima efficienza. Le unità permettono la gestione integrata per raffrescamento, riscaldamento e garantiscono la produzione di acqua calda sanitaria (ACS).

Black Friday 2023 Amazon, sconti e offerte/ Smart tv: i saldi in casa LG e Hisense

Grazie all’interfaccia intuitiva del pannello dell’unità interna è possibile impostare tutti i parametri di funzionamento ed avere pieno controllo dell’impianto. Nello specifico, il pannello frontale dell’unità interna è dotato di un elegante comando touch da 5”, di autodiagnosi e controllo in tempo reale delle condizioni di lavoro e di tutti i parametri del circuito frigorifero. È inoltre possibile aggiungere un secondo pannello LCD Touch Screen, per connessione remota, da posizionare ad esempio all’interno dell’abitazione, per avere sempre sotto controllo l’impianto.

PlayStation Portal, oggi debutta la “Ps5 portatile”/ Come si usa, le caratteristiche e il prezzo

L’unità Split Super Acqua Haier ha di serie il protocollo di comunicazione MODBUS RTU, che può essere connesso con BMS o sistemi domotici di terze parti. Con la curva climatica, l’unità regola automaticamente la temperatura di mandata dell’acqua in base alla temperatura dell’ambiente esterno. Creando una curva climatica personalizzata l’utente avrà maggior comfort e un notevole risparmio energetico.

Le unità Split sono dotate di funzione antilegionella in grado di gestire un riscaldatore elettrico ausiliario installato su accumulo ACS, per innalzare la temperatura dell’acqua calda sanitaria fino a 75°C per una profonda sterilizzazione. In questo modo, è scongiurata la proliferazione dei batteri all’interno del serbatoio ACS, assicurando un’acqua sanificata. La funzione si attiva automaticamente secondo la programmazione impostata, ma può anche essere attivata dall’utente stesso.

Robot produce ossigeno da acqua con estratti di meteoriti di Marte/ Con AI risparmiati 2000 anni di lavoro

La linea è inoltre dotata del controllo con curva climatica, modificabile, tramite cui l’unità regola automaticamente la temperatura di mandata dell’acqua in base alla temperatura esterna. Le unità Super Acqua split sono in grado di lavorare in riscaldamento anche alle condizioni climatiche invernali più estreme fino a -25°C esterni garantiscono una flessibilità di installazione fino a 50 mt di splittaggio tra l’unità esterna e l’unità interna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA