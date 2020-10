Pompei/ Su Rai Due il film colossal di Paul W.S. Anderson con Kit Harington

Ben tre paesi coinvolti, Germania, Canada e Regno Unito e molte case produttrici parteciparono alla produzione colossale di ‘Pompei‘, film storico rivisitato in chiave moderna. La storia dell’eruzione vulcanica più famosa della storia sarà elemento di punta per la prima serata Rai 2 del 15 ottobre 2020 con inizio alle ore 21,20, una pellicola voluta congiuntamente da Film District, Constantin Film Produktion, Don Carmody Productions e Impact Pictures, un movie catastrofico diretto da Paul W. S. Anderson, regista avezzo al genere fantastico o sci-fi horror.

Per intenderci parliamo di Paul W. S. Anderson riferendoci a pellicole come ‘Alien vs. Predator’ e ben tre ‘Resident evil’; solamente ‘I tre moschettieri (The Three Musketeers)’ si distingue dal genere prediletto portando in ottima modalità sul grande schermo il romanzo di Alexandre Dumas con un cast d’eccezzione nei quali spiccano le presenze di Mila Jovovich e Orlando Bloom. Per ‘Pompei’ si punta molto sulla storia, sulla post-produzione con effetti spettacolari, caratteristiche che svenano molto il budget produttivo. Il cast è inoltre esaltato da un gruppo di ottimi outsider per rendere credibile e divertente il film.

Quindi incontriamo l’allora misconosciuto Kit Harington, in seguito divenuto celebre in tutto il mondo per il suo ruolo di Jon Snow all’interno del serial ‘Games of Thrones – Il trono di spade’, un attore che esordì proprio l’anno precedente ‘Pompei’ con ‘Silent Hill: Revelation 3D’. Nel film proposto da Rai 2 interpreta il ruolo di Milo mentre Cassia, la sua amata nella storia, è l’australiana Emily Browning, davvero brava in ruoli fantasiosi e onirici come in ‘Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi (Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events)’ accanto allo stravagante Jim Carrey o il romantico e poetico ‘L’estate all’improvviso (Summer in February)’ assieme a Dominic Cooper, un film da rivalutare.

POMPEI, LA TRAMA

Ed eccoci arrivati alla trama del film Pompei. Milo è nato in un villaggio della Britannia attaccato e distrutto dalle legioni romane e portate sul suolo imperiale come orfano e unico superstite ancora bambino. Giungerà in seguito nelle terre di Roma, a Pompei, acquistato da un gruppo di mercanti di schiavi che lo apprezza incontrandolo casualmente come lottatore in un’arena londinese, una sorta di gladiatore da sgrezzare. Durante il viaggio verso l’Italia, il giovane e possente Milo è prigioniero all’intenro di un carro, che si ribalta, e il ragazzo, per pietà, decide di finire le sofferenze di un cavallo malamente azzoppato per l’incidente. La sua forza, il suo carattere e anche la sua bellezza non passano inosservati agli occhi di Cassia, giovane nobile romana che vive a Pompei, la città dove anche il giovane sarà condotto. Nascerà un amore sofferente, celato agli occhi dei patrizi romani, nascosto ma vigoroso, purtroppo come il sottosuolo della città che improvvisamente si risveglia di notte sotto le piogge di lapilli e i fumi del Vesuvio, antico Dio risvegliatosi per punire, così fu interpretata l’eruzione, le sconsideratezze dei nobili. L’avventura inizia nel momento nel quale i primi boati terrorizzano la città, Milo dovrà trovare il modo per fuggire assieme alla sua amata, verso la libertà, la salvezza, il loro amore impossibile.

