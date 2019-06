Pompei/ Video, su Rai 2 il film con Kit Harington (oggi, 12 giugno 2019)

Pompei va in onda oggi, mercoledì 12 giugno 2019, alle ore 21:20 su Rai Due. Alla regia e alla produzione di questo film, che racconta la vicenda storica connessa ad uno dei più grandi disastri naturali della storia, ovvero l’eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei, è stato chiamato Paul W.S Anderson, cineasta non nuovo a pellicole di spessore, visto che ha diretto anche Alien vs Predator, solo per citare uno dei film più recenti. Nel cast troviamo Kit Harington e Emily Browning, con il primo che poi è diventato famosissimo grazie all’acclamato Game of Thrones. Nel cast ha trovato spazio anche un nome importante come Kiefer Sutherland. Per quanto concerne la produzione della pellicola è interessante notare come essa abbia coinvolto 3 paesi, visto che Germania, Regno Unito e Canada sono stati i paesi che hanno ospitato le riprese del film. Vediamo ora la trama di questa pellicola, che nel 2014 ha sfruttato il ritorno in auge del genere catastrofico.

Pompei, la trama del film

Pompei per lo spettatore si apre facendo la conoscenza di Milo, un giovane che ha perso sia il padre che la madre a causa di un barbaro assalto da parte di una legione di soldati romani. Il film si apre con un ricordo di Milo, che è ormai diventato grande, ma che ancora ricorda quel tragico evento e colui che guidava i soldati romani all’epoca, di nome Corvo. Milo non conduce una vita da uomo libero, perché è stato schiavizzato dopo la morte dei genitori ed è ormai costretto da molto tempo a combattere come gladiatore. Un giorno l’uomo che ne è proprietario, decide di portarlo a Pompei. Nel corso del viaggio che insieme ai suoi compagni di sventura lo sta portando a Pompei, fa la conoscenza di Cassia, una giovane bellissima e dai modi gentili, figlia di una importante figura di Pompei. Tra i 2 giovani nasce subito un rapporto speciale. Dopo essere giunto a Pompei, Milo comincia subito a farsi notare come il gladiatore più forte e questo scatena l’invidia di Atticus. Ad un certo punto scopre che Cassia è promessa in sposa proprio a Corvo: la ragazza però non ne è innamorata e accetta di fuggire con Milo. La fuga però non va a buon fine e i due vengono catturati dalle milizie di Corvo.Quest’ultimo è deciso ad uccidere Milo, ma le suppliche della ragazza lo fanno desistere. Mentre la tensione sale sempre di più tra i due uomini, il Vesuvio si prepara all’eruzione che cancellerà per sempre Pompei dalla faccia della Terra e che inciderà in maniera decisiva anche sul triangolo di Pompeiamore ed odio tra i tre protagonisti.

