Pompieri Menmania nudi a Tu si que vales/ Sabrina Ferilli: “Avete acceso il fuoco…”

Si è ripresa subito Sabrina Ferilli dallo scherzo di Gerry Scotti con la complicità di Maria De Filippi a Tu si que vales. Ci hanno pensato sei aitanti ragazzi, i Menmania, che sono saliti sul palco vestiti da pompieri per poi uscire quasi nudi. Al termine dell’esibizione, infatti, si sono voltati di spalle e abbassati gli slip, mostrando il sedere al pubblico e ai giudici. Tutti entusiasti, in particolare Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Rudy Zerbi.

“Mi sono ripresa, meno male, grazie a questo gruppo”. Quando uno di loro ha chiesto se avessero spento bene il fuoco, l’attrice ha replicato: “L’avete acceso”. Rudy Zerbi invece si è conservato una delle loro magliette, mostrandosi particolarmente entusiasta. “Mi si è abbassata pure l’arrabbiata, siete stati un balsamo per me”, ha ribadito Sabrina Ferilli, rimarcando comunque il suo disappunto per lo scherzo che aveva subito.

POMPIERI MENMANIA CONQUISTANO ANCHE SOCIAL

L’esibizione non poteva passare inosservata sui social, dove l’hashtag #TuSiQueVales è già in tendenza. “Per me è maria che appena un uomo le prende la mano per mettersela sotto la canotta urla sabrinaaaaa”, ha fatto notare un utente. Infatti, appena il giovane e aitante performer si è avvicinato a Maria De Filippi per lasciarsi accarezzare sotto la maglia, la conduttrice non ha esitato, ma poi ha richiamato l’attenzione di Sabrina Ferilli, forse per far ingelosire l’amica per quelle attenzioni che lei era riuscita ad avere. C’è invece chi è rimasto al momento clou dell’esibizione. “Io per tutta la puntata penserò solo a questo momento, è così”, ha scritto una utente pubblicando la foto dei sei finti pompieri rimasti con il sedere in bella vista.

