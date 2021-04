Pomponesco, Lombardia/ Il Borgo dei Borghi, cosa vedere? Lo splendido centro storico

Pomponesco (Lombardia) finalista a Il Borgo dei Borghi 2021

Tra i finalisti de Il Borgo dei Borghi un posto di tutto rispetto va riservato a Pomponesco, un piccolo borgo della Lombardia che si contraddistingue per la sua bellezza e per il suo intrigante passato. Pomponesco sorge sulla riva sinistra del Po e proprio questa sua dislocazione geografica ha pesantemente influenzato la sua storia che si basa soprattutto sui commerci di fiume.

Il territorio di Pomponesco è passato sotto il controllo degli Etruschi e dei Galli, ma il suo nome deriva dalla famiglia romana di Pompea che, per un lungo periodo, si stabilì in questa zona mantovana. Tra i potenti che apprezzarono il territorio vi fu sicuramente Giulio Cesare Gonzaga che cercò di plasmare questo borgo al fine di farlo diventare una cittadina ideale, ridisegnandone il piano urbanistico e stravolgendo la struttura del tranquillo borgo fluviale. Purtroppo, a seguito del prestigio ottenuto durante il periodo dei Gonzaga, Pomponesco fu interessato da un progressivo declino che però non gli tolse mai il merito di essere un borgo dall’inestimabile valore. Clicca qui per il video di introduzione del borgo.

Pomponesco, Il Borgo dei Borghi: il centro storico

Giungendo nel centro storico di Pomponesco non si può fare a meno di ammirare la splendida piazza XXIII Aprile. Qui trovano collocazione i tanti palazzi, edificati tra il 1590 e il 1630, dotati di portici, nei quali dimoravano i cortigiani del Gonzaga. Oggi, all’interno di questi palazzi, sono ancora visibili degli affreschi dell’epoca. Tra i palazzi più celebri del borgo mantovano va ricordato Palazzo Cantoni, di proprietà di una famiglia ebrea che fece fortuna grazie ai commerci e che si trasferì a Pomponesco proprio per rafforzare e svolgere attività commerciali.

Il turismo culturale di Pomponesco è arricchito anche dal Teatro 1900: un teatro di paese che, come da usanza nel secolo scorso nel territorio della pianura padana, è motivo di vanto e lustro per il borghetto lombardo.



