Ponte ciclabile crollato a Roma/ Camion lo urta con la gru: tragedia sfiorata

Un ponte ciclabile è crollato quest’oggi a Roma. Il “viadotto” collassato su stesso è quello in zona Eur, ed è venuto giù dopo che un camion l’ha urtato durante una manovra che stava effettuato nel tratto di strada sottostante. Si è sfiorata quindi la tragedia in quel di Roma, e solo per puro caso non stava passando nessuno in quegli istanti ne sopra ne sotto il ponte. L’episodio, come ricordano i colleghi di Fanpage, è avvenuto sulla via Laurentina, presso lo svincolo per l’Autostrada Roma-Fiumicino, e le immagini che ci giungono sono eloquenti: si vede l’intera campata che è rimasta “attaccata” solo da un lato, con l’altra estremità che invece si è staccata dalla sede stradale, facendo una sorta di torsione su se stessa. A provocare il crollo, come detto sopra, è stato un camion che deve aver urtato il ponte con il braccio della propria gru. Ricordiamo che il ponte è in legno, quindi è bastato poco per farlo uscire dalla propria sede.

PONTE CICLABILE CROLLATO A ROMA: AUTISTA ILLESO

Subito dopo l’incidente sono intervenuti sul luogo segnalato i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, squadra 11A dell’Eur, nonché i carabinieri e gli agenti della polizia locale gruppi Eur e Tintoretto. Una volta recatisi sul posto, i militari hanno transennato l’aera incriminata, bloccando quindi la circolazione delle automobili sotto al ponte. Successivamente i pompieri hanno effettuato un sopralluogo per cercare di capire come intervenire, rimuovendo la campata o eventualmente riparandola, ricollocandola nella sua sede. Chiusa ovviamente anche la pista ciclabile. Resta da ricostruire con esattezza quanto accaduto, ed in particolare come ha fatto il guidatore del camion a non accorgersi che l’altezza non era abbastanza sufficiente da permettergli il passaggio con la gru. L’autista è comunque uscito illeso dall’incidente, ed è molto probabile che venga a breve ascoltato dalle forze dell’ordine.



