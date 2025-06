Il ponte del 2 giugno si avvicina, ma qual è la meta più gettonata in questo periodo? C’è un posto che è un vero paradiso terrestre.

Tra fine maggio e inizio giugno, più di 20 milioni di italiani saranno in viaggio e, secondo le statistiche, ci sarebbe un giro d’affari che è stimato intorno agli 8 miliardi di euro. Questi sono infatti i dati analizzati da un’indagine fatta da Cna Turismo e Commercio. In tutta Italia, è tra l’altro previsto un bel tempo, con temperature massime di 30 gradi e più. Molte persone raggiungeranno infatti le località di vacanza per il weekend, che inizia sabato 31 maggio per finire lunedì 2 giugno.

PONTE 2 GIUGNO 2025 E NON SOLO.../ Più fiducia delle imprese grazie al turismo (e agli stranieri)

Ecco qual è però la meta più amata dagli italiani in questo periodo. C’è una città che non tutti conoscono ma che si è rivelata una vera e propria oasi di pace e tranquillità.

Dove andranno gli italiani per il ponte del 2 giugno

La città più amata in questo periodo è senz’altro Gaeta, che risulta essere tra le preferenze degli italiani. A commentare il primato è stato proprio il sindaco Cristian Leccese, che ha dichiarato: “E’ sempre bello apprendere che ci siano persone che da tutto lo stivale scelgono la nostra città per trascorrere un periodo di vacanza, di relax”. Lo stesso ha ammesso di provare un certo entusiasmo per questo grande risultato e per il fatto che i turisti continuano a scegliere Gaeta come meta per le proprie vacanze. “E’ capitato anche oggi, durante il Tg1 delle 13.30, notiziario seguito da milioni di persone, quando una giornalista ha chiesto a delle persone in partenza dalla stazione centrale di Milano quale fosse la destinazione scelta” – ha continuato il sindaco, affermando di aver ascoltato la prima persona dire Gaeta.

Andrea Bulgarella, morto l'imprenditore/ Un moderno Don Chisciotte che ha lottato con idealità e passione

E ancora: “Si va comunque verso una crescente affluenza turistica in previsione dell’ imminente ponte del 2 giugno, che tra l’ altro corrisponderà anche con la festività dei nostri santi Patroni, un pò il preludio all’estate”. Milioni di italiani sfrutteranno quindi questo ponte del 2 giugno per una giornata lontano da casa, soprattutto perché sta per arrivare il tanto atteso caldo. Moltissime persone si muoveranno quindi per godersi una pausa – anche se breve – in occasione della Festa della Repubblica e tante famiglie riprenderanno a viaggiare insieme, optando magari per dei luoghi facilmente raggiungibili.

Incoronati dal New York Times: il Lazio nasconde 3 giardini definiti i più belli al mondo

Il successo di Gaeta nell’ultimo periodo

Si tratta di una località balneare ma anche di una città d’arte, dato che al suo interno ci sono diversi monumenti storici di grande impatto. Come specificato dal sindaco Leccese, la città ha già registrato dati notevoli per via dell’aumento di visitatori rispetto alle scorse stagioni. “Ciò non può non essere di buon auspicio per una stagione estiva alle porte che si preannuncia davvero confortante”, ha concluso lui.