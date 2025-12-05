Cosa fare e dove andare per il ponte dell'Immacolata: dall'Italia all'estero, ecco le mete migliori per immergersi nel clima natalizio

Sta per aprirsi il prima weekend di dicembre caratterizzato dall’atteso ponte dell’Immacolata che ci regalerà una giornata in più di riposo dopo i lunghi mesi lavorativi che stiamo per lasciarci alle spalle e se non l’aveste ancora fatto è decisamente il momento di pensare a qualche piccola “vacanza” fuori porta che potreste organizzare per immergervi a pieno nel clima natalizio e iniziare a respirare a tutti gli effetti il profumo delle festività!

PONTE DELL'IMMACOLATA/ Le mete più gettonate per il via alla stagione turistica invernale (e le previsioni)

Ovviamente, essendo il ponte dell’Immacolata ormai imminente potrebbe essere piuttosto complesso riuscire a organizzare a costi contenuti complicati e lunghi viaggi all’estero, ma immaginando che potreste farcela – magari potendo godere di ancora un paio di giorni di ferie per allungare la vostra permanenza -, sicuramente sono due le la capitali europee del Natale: da un lato la splendida Vienna e dall’altro la pittorica Praga, che proprio in questi giorni del ponte dell’Immacolata si stanno illuminando, addobbando e popolando di mercatini natalizi.

ALBERGHI & TURISMO/ Le presenze, gli occupati e i trend da record del sistema italiano

Similmente, altre due ottime alternative per il ponte dell’Immacolata potrebbero essere – da un lato – la città europea delle luci per eccellenza, ovvero Parigi, che unisce al consueto romanticismo che eccellenza della capitale francese, anche un certo clima festivo grazie alle tantissime luminarie pubbliche e alla Tour Eiffel “trasformata” in un albero natalizio; ma anche – dall’altro lato – la cosmopolita Londra in cui potrete buttarvi a capofitto in un weekend di compere.

Cosa fare in Italia durante il ponte dell’Immacolata: mercatini natalizi, montagne innevate e città d’arte

Senza guardare troppo all’estero, però, è anche bene ricordare che la nostra bella Italia è in grado di offrirvi qualsiasi cosa possiate desiderare di fare in questo ponte dell’Immacolata: per gli amanti della neve, infatti, sono già tantissime le vette completamente imbiancate, da Courmayeur, passando per Livigno e arrivando fino a Roccaraso; mentre gli amenti della cultura e dell’arte troveranno sfogo alle loro passioni durante il ponte dell’Immacolata in città splendide come Firenze o Roma.

L'INTERVISTA/ Debellini: da Borca partono le "nostre" Olimpiadi, ecco come ci siamo rafforzati

D’altra parte, se non vi piace sciare o non avete voglia di imbottigliarvi in musei quasi certamente affollati, potreste optare per un ponte dell’Immacolata all’insegna della quiete e del relax in una delle tante città termali italiane (come Pré-Saint-Didier, che vi offrirà anche la possibilità di svagarvi sulla neve senza doversi spostare); oppure, se il vostro oggetto del desiderio fossero i mercatini di Natale – veri protagonisti di questo periodo dell’anno – non possiamo che nominare il Trentino e, soprattutto, Bolzano, Merano e Brassanone che hanno alcuni dei mercati più belli e famosi d’Italia.