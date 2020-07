Ponte Genova e concessioni, ultimatum Conte/ “Proposta seria o revoca”: Aspi al Mit

Sono ore decisive – e non è un “modo” giornalistico arciabusato – per il destino di Autostrade per l’Italia e le concessioni su gran parte della rete autostradale italiana: dopo l’ultimatum del Premier Conte nell’ultimo Dl Semplificazioni, ieri la “bolla” è esplosa del tutto con l’affidamento del Ministero dei Trasporti ad Aspi per il nuovo Ponte di Genova. Il Governo si è letteralmente “spaccato” con Renzi e parte del Pd che difendono la gestione Benetton-Atlantia mentre il Movimento 5 Stelle si è compattato nel chiedere la revoca immediata di quella e di tutte le altre concessioni ad Aspi, avendolo già “promesso” dopo il crollo del Ponte Morandi.

Le dinamiche legali si aggiungono a quelle politiche creando un “caso” nazionale che Conte ha chiesto possa essere risolto al più tardi entro fine settimana con il dossier in arrivo nel prossimo CdM. «Il caso Autostrade per l’Italia si trascina da troppo tempo. Ma la procedura di revoca è stata avviata e ci sono tutti i presupposti per realizzarla, perché gli inadempimenti sono oggettivi, molteplici e conclamati», spiega Conte nel suo ultimatum sulle colonne de La Stampa, «O arriva una proposta della controparte che è vantaggiosa per lo Stato oppure procediamo alla revoca, pur consapevoli che comporta insidie giuridiche».

VERTICI ASPI AL MIT: “REVOCA SAREBBE DISASTRO”

A rafforzare il Governo è intervenuta poi la Corte Costituzionale ieri con la sentenza che di fatto dà torto ad Aspi sull’esclusione di Autostrade per l’Italia nella ricostruzione del nuovo Ponte di Genova: «è legittimo l’atto del legislatore di escludere Aspi» data la «eccezionalità gravità di quanto avvenuto il 14 agosto 2018», sentenzia la Consulta. Il nodo Ponte e concessioni Autostrade prosegue con forti distanze nella maggioranza, con le opposizioni che chiedono a gran voce venga risolta una volta per tutte una “battaglia” che ha portato una delle multinazionali più quotate in Borsa come Atlantia ad una crisi difficilmente reversibile. «Fino a quando non viene revocata la concessione è automatico l’affidamento del ponte ad Aspi», spiega Conte nel merito dell’affidamento del Ponte di Genova ad Aspi.

Nel frattempo oggi pomeriggio i vertici di Autostrade sono stati convocati al Mit per presentare il nuovo piano di proposta redatto stamane nel Cda di Atlantia: si tratta del secondo piano dopo la bocciatura sonora data dal Governo nelle scorse settimane sul primo piano per risolvere il contenzioso tra Stato e Autostrade. «Le conseguenze della revoca della concessione ad Autostrade sarebbero devastanti», spiega l’ad di Aspi Roberto Tomasi, «Si disperderebbe – conclude – un enorme patrimonio professionale e umano. La società è totalmente cambiata: abbiamo fortemente potenziato il piano di manutenzione e investimenti e continuato a gestire e ammodernare la rete. Nell’interesse del paese credo sia prioritario oggi definire l’accordo col governo e trasformare subito in cantieri 7 miliardi di euro dei 14,5 già pianificati».

