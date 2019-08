Ponte Morandi, il crollo un anno dopo/ Video, la demolizione e il nuovo ponte

Un anno fa, il Ponte Morandi crollò davanti agli occhi increduli dei genovesi. Erano le 11.36 del 14 agosto 2018, quando 43 persone persero la vita in una situazione così drammatica che ha unito il popolo italiano in una gara di solidarietà per le famiglie delle vittime. In seguito al crollo, si è ritenuto opportuno evacuare la zona. Di conseguenza, 566 persona hanno dovuto dire addio alle loro case, ai loro ricordi, agli anni trascorsi in serenità nelle loro dimore con vista Ponte Morandi. Sin da subito, le posizioni differenti in merito alle cause del crollo e soprattutto a chi dovesse assumersi la responsabilità della ricostruzione del viadotto di Genova hanno portato al crearsi di molteplici dibattiti. Tutt’oggi, risultano esserci molti punti bui sulla questione. “Il ponte Morandi è crollato perché non ce la faceva più a stare in piedi”: non si è sbottonato il procuratore Cozzi. Ma le indagini hanno portato alla luce problematiche risalenti agli anni precedenti, tra cui assenza di manutenzione e controlli. Così, si indaga oggi su 71 persone e due società.

Ponte Morandi: le cause del crollo, lo studio della Nasa

Su chi debba assumersi la responsabilità del crollo, quindi, si continua a discutere. Così come rimangono incerte le cause che hanno condotto all’effettiva catastrofe. La drammaticità dell’evento ha portato la notizia ad un livello internazionale, tanto che si sono dedicati al caso studiosi provenienti da tutto il mondo. La Nasa, in particolare, ha sviluppato uno studio in merito al crollo del Ponte Morandi che si basa sulla struttura e i problemi derivanti. Dalle analisi ad opera della Nasa, emerge che sin dal 2015 la struttura ha iniziato a deformarsi, tanto da portare a oscillazioni e movimenti sempre più intensi proprio nel periodo immediatamente precedente al crollo del Ponte Morandi. Il Jet propulsion laboratory di Pasadena ha inoltrato alla procura di Genova i risultati emersi dallo studio. Basandosi sui dati storici del satellite radar Cosmo-SkyMed condivisi dal geologo Carlo Terranova, la Nasa ha potuto rilevare e cogliere i movimenti della struttura del ponte, analizzandoli e fornendo un ritratto degli ultimi anni di vita del ponte.

Ponte Morandi: il crollo guidato

In seguito al crollo, la zona è stata evacuata, per scongiurare ulteriori danni alle persone, nel caso in cui avessero ceduto anche i pilastri rimasti in piedi. Eliminata tale ipotesi, sono stati effettuati ulteriori accertamenti e poi è stato necessario proseguire nell’unico modo possibile. Lo scorso 28 giugno, è avvenuta la demolizione delle pile 10-11 del Ponte Morandi. Ha avuto inizio alle 9 del mattino. Più precisamente, alle 9.38, dopo un forte suono di sirena che ha annunciato l’esplosione. Prima di procedere, le autorità hanno liberato l’area e l’hanno messa in sicurezza. Durante la demolizione, degli idranti sono stati attivati per bagnare il terreno e far sì che le polveri non si disperdessero più del dovuto. Il piano di evacuazione prevedeva che l’area fosse sgombra in un raggio non inferiore ai 300 dalla struttura e che durante la demolizione vigesse il divieto di transito o di sosta nei 400 metri circostanti l’area interessata. Sono state fornite informazioni precise in merito al traffico, in modo da garantire una viabilità sicura sia a privati che ai mezzi pubblici.



Ponte Morandi: il nuovo progetto di Renzo Piano

Entro un mese, sarà pronto il primo pilastro che reggerà il nuove ponte. Sul nome non vi è ancora alcuna certezza, soltanto tante ipotesi. Probabilmente, si sceglierà il nome definitivo soltanto a ridosso dell’inaugurazione del nuovo viadotto. Bucci sostiene che i lavori proseguono come previsto e quindi si sta rispettando la tabella di marcia: “a fine agosto i demolitori avranno finito la loro parte”, spiega. Infatti, il 28 giugno, l’esplosione ha interessato soltanto la parte est. I lavori di demolizione stanno proseguendo anche in questi giorni. Contemporaneamente ha preso il via l’opera di ricostruzione, partendo dalle fondamenta di 11 delle 18 pile che sorreggeranno il nuovo ponte. Verrà completata per prima la pila 9, con i suoi 20 metri di altezza. Così, Bucci conferma: “nella seconda metà di settembre vedremo il primo pezzo, con l’impalcato montato su 2 pile”. Il progetto di Renzo Piano prevede 43 lampioni che si accenderanno di notte, ricordando le 43 vittime: “un’idea di ponte che esprime anche un po’ della nostra parsimonia, del nostro atteggiamento”, lo descrive così l’architetto.