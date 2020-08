Ponte Morandi, pm “chiusura indagini nel 2021″/ Annalisa Chirico “Aspettiamo ancora”

Nel giorno in cui si commemorano le 43 vittime del ponte Morandi di Genova, Annalisa Chirico infiamma le polemiche con un tweet “velenoso”. «Procuratori che rilasciano interviste a tutta pagina su inchieste in corso, piene di riflessioni metagiudiziarie, senza spiegare perché sul ponte di Genova non siamo neppure alla chiusura delle indagini. Dopo due anni. That’s Italy #giustizia», ha twittato la giornalista del Foglio e scrittrice. Il riferimento, non esplicitato dalla Chirico, è all’intervista del procuratore capo Francesco Cozzi? Lui sta conducendo da due anni le indagini sulla tragedia. «Un’inchiesta così complessa non può esaurirsi in breve tempo. E ci sono variabili che non dipendono dalla nostra volontà», ha dichiarato a Repubblica, dando indirettamente una risposta alla stessa giornalista e a chi non si capacita del fatto che dopo due anni non arrivino ancora risposte. A tal proposito, ha spiegato che a dicembre sarà discusso l’incidente probatorio sulle cause del crollo («è in ritardo per l’emergenza Covid»), mentre nei primi mesi del 2021 verrano tirate le file e l’indagine potrà essere chiusa. «La pandemia ha spostato più in là anche i termini di indagine».

CROLLO PONTE MORANDI, PARLA IL PM DI GENOVA

Il timore dei parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi è che incomba la prescrizione. «I reati contestati alle 71 persone indagate più le società Autostrade per l’Italia e Spea – omicidio colposo plurimo, disastro colposo, attentato alla sicurezza dei trasporti – si prescriveranno al più tardi nel 2033», ha dichiarato a tal proposito il procuratore capo Francesco Cozzi nell’intervista rilasciata ieri a Repubblica. Pur non entrando nel merito di quanto emerso con le indagini, ha spiegato che il filo conduttore dei tre fascicoli sulle strutture gestite da Aspi in Liguria è «il degrado». Il procuratore parla di «criticità anche molto gravi lasciate alla totale discrezionalità della concessionaria. Un rapporto assolutamente sbilanciato a favore del gestore». Le cause specifiche del crollo, cioè come e perché sia crollato, verranno chiarite nell’incidente probatorio. «Ma gli accertamenti e le analisi di tutto quanto raccolto finora mi hanno portato a pensarla così», cioè che il ponte sia crollato «perché non ce la faceva più a stare in piedi».



