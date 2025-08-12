Il ponte sullo Stretto di Messina: opera strategica per il Sud, supera ogni obiezione. Un'opportunità di rinascita che l'Italia non può perdere.

Ho provato a capire le ragioni di chi dice no al ponte sullo Stretto di Messina.

Perché mai qualcuno dovrebbe preferire tenersi i traghetti, simbolo di arretratezza di una regione e di un intero Paese: code chilometriche sotto il sole, odore di gasolio che ti resta appiccicato addosso, attese infinite scandite da clacson e nervosismo. Tutto questo per attraversare appena tre chilometri d’acqua.

Un’immagine che sa di Paese rassegnato, che ha abbandonato il Sud a una soluzione da terzo mondo.

Ora quel Sud dovrebbe gioire: insieme al ponte sono previste numerose opere di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture. Invece no, proprio lì sembrano annidarsi i paladini dello status quo. Perché?

Mi sono detta: «Magari hanno argomenti solidi, dati concreti, studi irrefutabili».

Poi ho letto… e ho capito che, più che cemento e ingegneria, qui si parla di ideologia e pregiudizio.

Gli esperti? Già ascoltati. I punti deboli? Già affrontati. Ma niente, il ponte pare colpevole soprattutto per il fatto di essere promosso dalla destra e da Salvini.

D’altronde, la storia si ripete: negli anni ’50 e ’60, quando si progettava l’Autostrada del Sole, si sentivano le stesse frasi di oggi: «Costa troppo», «Non serve», «Distruggerà l’ambiente», «Meglio sistemare le strade che abbiamo», «Non reggerà il traffico», «È propaganda». E poi? Quell’autostrada è diventata la colonna vertebrale del Paese.

Nessuno oggi direbbe: «Sai che c’è? Smantelliamola, così vediamo se si vive meglio».

Le grandi opere sono così: prima fanno discutere, poi fanno la storia. Il ponte oggi può sembrare un capriccio ingegneristico… ma fra vent’anni potremmo ritrovarci a dire: «Ma davvero siamo stati senza fino ad ora?»

Ecco la lista aggiornata delle obiezioni al progetto, dal “linguaggio del sospetto” a quello del buon senso: