L'ad del Ponte sullo Stretto - Pietro Ciucci - risponde alle polemiche su tempi e fattibilità dell'opera tra Messina e Reggio: Pil, indotto e altre opere

LA CRESCITA DEL PIL E UNA RISPOSTA NETTA ALLE POLEMICHE (POLITICHE E TECNICHE): ECCO PERCHÈ HA SENSO IL PONTE SULLO STRETTO

La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e Reggio Calabria non è uno “sfizio” o peggio una dimostrazione da “grandeur” senza benefici a lungo termine per Sicilia, Calabria e per l’intero sistema Paese: la messa a punto di un ponte sospeso a campata unica da più di 3 chilometri di lunghezza avviene dopo decenni di studi e dopo un lungo processo di analisi e fattibilità. A dirlo è l’amministratore delegato della società Ponte sullo Stretto, Pietro Ciucci, intervenendo con un lungo editoriale sul “24 Ore” in risposta alle critiche sollevate negli scorsi giorni dopo lo stop momentaneo della Corte dei Conti e dopo ulteriori rilievi richiesti al Ministero dei Trasporti dopo l’approvazione in sede Cipess.

Non esiste alcuna logica “keynesiana” dietro al progetto del Ponte, ma semmai l’esatto contrario: la scelta si fonda su «garanzie in termini di sicurezza, affidabilità e riduzione degli impatti ambientali», ma anche un rapporto tra costo e tempi realizzativi di qualità e quantità migliore a tutti i precedenti progetti. Un Pil rilanciato su tutto il sistema Paese, così come un rilancio unico per infrastrutture e opere, riducendo inoltre di netto le tempistiche di viaggio tra Sicilia e Calabria (ma anche tra Italia e resto d’Europa) e sganciando il Meridione verso un vero “boom economico” da qui a 10 anni.

Solo nella prima fase di cantiere, davanti a un investimento complessivo di 13,5 miliardi di euro (secondo l’ultima versione del progetto messo a punto dalla società Ponte sullo Stretto), l’ad Ciucci garantisce una crescita complessiva del Pil italiano di 23,1 miliardi di euro; a livello di effetti fiscali poi, il cantiere “sgancia” 10,3 miliardi tra gettito indiretto (3,4 mld) e diretto (6,9%), mentre a livello di nuovi posti di lavoro l’occupazione potrebbe crescere di ben 120mila ogni anno operai diretti, tecnici e personale “indiretti” e ovviamente l’intero indotto che emergerebbe dalla presenza di cantieri prolungati per la più grande opera infrastrutturale d’Europa.

STRADE, TRENI, INFRASTRUTTURE E CRESCITA DEL PAESE: TUTTI I VANTAGGI DEL PONTE TRA SICILIA E CALABRIA

Sono svariate le migliorie e gli ambiti che vengono toccati dal progetto del Ponte sullo Stretto, a cominciare dall’impatto diretto sui trasporti e gli spostamenti di cittadini e turisti: la presenza della linea ferroviaria che passerà sul Ponte tra Messina e Reggio Calabria renderà in fase operativa nettamente più competitività la portualità dello Stretto, puntando ad intercettare merci e flussi mediterranei che oggi si spostano in Olanda fino a Rotterdam.

L’ad Ciucci elenca poi lo sforzo senza precedenti del MIT per realizzare un Ponte che in realtà dischiude a “cascata” altre opere di rilevanza nazionale e territoriale: entro il 2030 sono previsti infatti 70 miliardi di spesa in altre opere tra Calabria e Sicilia, ad esempio con il potenziamento della linea Palermo-Catania-Messina, la linea AV Salerno-Reggio Calabria con forte riduzione dei tempi di viaggio dentro e fuori dalla Sicilia (anche permettendo finalmente una vera competizione con le percorrenze degli aerei, offrendo un’opzione preziosa in più al cittadino).

Il passaggio auto è ovviamente il primo vantaggio diretto rispetto a non avere il Ponte sullo Stretto, ma il trasporto in generale subirà vantaggi importanti con la presenza dell’opera infrastrutturale per il momento “bloccata” dallo stop della Corte dei Conti: sarà un vero «caposaldo infrastrutturale per l’Europa con impatto del tutto paragonabile a quello del ponte Oresund in Svezia». Secondo il rappresentante della società che gestirà l’intera opera del Ponte, l’Unione Europea ha già dato il suo bollino favorevole dato che il Ponte sullo Stretto farà parte del corridoio Helsinki-Palermo che rispecchia i 4 macro obiettivi di coesione, efficienza, sostenibilità e incremento benefici per il cittadino.

Altri dati forniti dall’ad Ciucci riflettono infine le tempistiche – 8 anni totali per la realizzazione – e il costo previsto per il pedaggio, tra i 4 e i 7 euro per l’accesso delle auto: mentre l’investimento iniziale è già stato coperto interamente da fondi pubblici messi a disposizione dalle Manovre di Bilancio del Governo, il costo del pedaggio e il grande afflusso di mezzi di trasporto garantirà durante l’utilizzo del Ponte i vari costi di manutenzione e costi operativi complessivi.