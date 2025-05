Ponte sullo stretto, la Cgil ha chiesto alla Commissione Europea di Bruxelles il blocco di tutti i cantieri, perché come sottolinea la lettera firmata dal segretario confederale Giuseppe Gesmundo, l’opera sarebbe incompatibile con l’attuale normativa ambientale europea. Nel documento, in particolare viene richiesta una formale verifica della conformità, che di fatto poterebbe ad uno stop dell’iter di autorizzazione dei lavori, evidenziando che nel progetto sussistono gravi criticità “che non soddisfano sufficientemente le condizioni del diritto comunitario” e che potrebbero costituire una solida base giuridica per dichiarare la non ammissibilità di costruzione dell’infrastruttura.

Concludendo con una richiesta di incontro per chiarimenti rivolta alla Commissaria per l’ambiente Ue Jessika Roswall, la comunicazione elenca anche i punti che, secondo il sindacato, rappresenterebbero i principali ostacoli. Tra questi principalmente vengono sottolineate: lacune nelle valutazioni di impatto ambientale, contraddizioni con il piano europeo di mobilità a zero emissioni e rischi di sicurezza che sarebbero stati trascurati.

La Cgil vuole bloccare il ponte sullo Stretto, Salvini: “Curioso che un sindacato dica “No” a 120mila posti di lavoro”

La Cgil vuole bloccare i lavori del ponte sullo Stretto, con una lettera nella quale chiede a Bruxelles di rivedere il programma per l’approvazione, in quanto presenterebbe gravi lacune sulle valutazioni ambientali. Una mossa che è stata criticata dalla Lega, in particolare dal ministro Salvini, che ha commentato: “Curioso che proprio un sindacato voglia dire “No” alla creazione di 120mila posti di lavoro“.

Anche il commissario del partito in Sicilia ha sottolineato come questa iniziativa sembri più la ritorsione politica di chi “si fa guidare dalle ideologie piuttosto che da una visione di sviluppo“, aggiungendo: “Diciamo alla Cgil che ancora una volta sta facendo politica sulla pelle dei lavoratori invece di difenderli“. Come hanno ricordato anche alcuni quotidiani, tra cui Libero e La Verità, in questa richiesta che potrebbe comportare una revisione dei documenti per l’autorizzazione alla partenza dei lavori, non si tiene conto neanche dei benefici in termini economici che l’opera potrebbe portare, stimati in 1,8 miliardi di euro.

Una posizione folle quella della Cgil di Landini, l’ennesima che va evidentemente contro gli interessi dei lavoratori. Un sindacato, ormai, di pensionati che si è ridotto a fare da stampella al Pd.