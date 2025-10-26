Perché la Corte dei Conti non ha ancora dato l'ok finale al Ponte sullo Stretto: i rilievi, le scadenze e il rilancio di Salvini, “non si frena per cavilli”

STALLO PONTE SULLO STRETTO: COSA SUCCEDE E PERCHÈ RITARDA IL VIA LIBERA DEI GIUDICI CONTABILI

In linea di massima i primi lavori preliminari al Ponte sullo Stretto di Messina e Reggio Calabria sarebbero dovuti iniziare entro la fine di ottobre 2025, al più tardi novembre: qualche intoppo però si scorge all’orizzonte visto che l’ultimo iter atteso – quello della Corte dei Conti – è slittato rispetto al crono programma originario scaturito dopo l’ok del CIPESS. Il motivo è molto semplice: secondo i giudici contabili, vi sarebbero ancora rilievi tecnici da chiarire, tanto sul fronte procedurale quanto su quello della costruzione vera e propria.

Banche, scontro Abi-Governo “extra profitti non esistono”/ Lega “vergognosi, aumenta tassa Manovra”. Tajani…

L’ufficio della Corte dei Conti che per statuto “bollina” le delibere del CIPESS ha deciso di rinviare l’ok finale all’iter del Ponte presso le sezioni riunite di controllo della medesima Conte, chiedendo un approfondimento su costi e iter appalto: irritazione dalla Lega che secondo alcuni retroscena riportati da “La Repubblica” avrebbe definito “ostili” i dubbi manifestati dai giudici, difesi però dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che nelle scorse ore ha sottolineato come «se vi saranno questioni da sistemare si perfezioneranno».

Autonomia, Giorgetti: “risorse per i Lep in Manovra”/ Stefani “federalismo fiscale per finanza dei territori”

Secondo l’ad della società che costruirà materialmente il Ponte sullo Stretto, Pietro Ciucci, i lavori fatti saranno apprezzati e approvati dalla Corte, «nei tempi previsti» e con nuovi rilievi richiesti dai giudici che saranno inviati prima del 29 ottobre, ovvero il giorno in cui è convocata la Sezione Centrale della Corte dei Conti per valutare il deferimento sull’iter di approvazione. La procedura dell’organo collegiale va conclusa entro il 7 novembre, con tre ipotesi che rimangono al momento: l’approvazione definitiva, un sì con “riserva” (in quel caso sarebbe il MIT e il Governo a prendersi la responsabilità politica di attuare l’ultima fase realizzativa), e il vinto completo dell’iter che tornerete al Comitato interministeriale.

Sondaggi politici 2025/ M5s in crisi sotto 12%, Meloni allunga nonostante la Manovra: Lega 8,5%, Renzi ko

LA REPLICA DI SALVINI E LA PROMESSA SUI TEMPI: “ENTRO MARTEDÌ LA RISPOSTA DELLA CORTE DEI CONTI, SONO TRANQUILLO”

Vi sarebbe in realtà anche una quarta ipotesi, ovvero la più azzardata: la Corte dei Conti potrebbe rimandare tutto alla Corte Costituzionale, allungando però così i tempi dell’opera pubblica considerata «più grande di tutto l’Occidente» ad oggi. È in particolare sulla relazione Iropi del Governo che i giudici contabili rilevano maggiori criticità: in quell’atto la relazione tra Stato italiano e Unione Europea pone il Ponte sullo Stretto come di «imperativo interesse pubblico», trovando però perplessità nella Corte dei Conti che chiede di valutare per bene le norme sulla tutela dell’ambiente e sulle integrazioni eventuali in tema di costi.

Con le opposizioni che gridano allo “scandalo” e invitano il Governo a fermare i lavori del Ponte in quanto vi sarebbero rilievi «gravissimi» dalla Corte dei Conti, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini replica a tono: «sono molto tranquillo, entro martedì arriveranno tutte le risposte che la Corte dei Conti chiede per un parere finale» (atteso appunto mercoledì 29 ottobre, ndr). Il Ponte era e resta il più grande rilancio possibile per le opere pubbliche in Italia e non vi è nemmeno da pensare, chiarisce il vicepremier, «che qualcuno possa frenare per cavilli e motivi burocratici la più grande opera pubblica in Occidente».

BOOM DI AZIENDE E SIGLE PER LAVORARE ALLA COSTRUZIONE DEL PONTE

Come però segnalano tanto il “Corriere della Sera“, quanto il “Sole 24 ore”, alla società Webuild – incaricata della costruzione del Ponte sullo Stretto – sono giunte un autentico boom di candidatura in un solo giorno, il primo: 50mila accessi sul sito del consorzio edile e ben 3850 candidatura tra tecnici, operai e maestranze varie. In attesa insomma che gli iter burocratici possano sbloccarsi, la corsa alle formazioni e alle assunzioni è scattata con un numero altissimo di richieste già dalle prime ore dopo l’annuncio di Webuild, nomi poi da inviare ad Eurolink che è il consorzio specifico incaricato di realizzare l’opera.

Anche su questo punto vi è per il Ministro Salvini la riprova che l’opera del Ponte tra Sicilia e Calabria rappresenta un’occasione unica di rilancio e crescita per l’intero Paese, non solo per il Mezzogiorno: come ha spiegato nella nota dal MIT in vista delle delibere attese in Corte dei Conti, il fatto che in sole 24 ore l’azienda di costruzione del Ponte abbia ricevuto 4mila richieste di lavoro a livello tecnico, «è un’occasione di grande rilancio per l’intero sistema Italia».