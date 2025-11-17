Secondo stop in un mese dalla Corte dei Conti sul decreto del Ponte sullo Stretto: cosa succede ora e quali reazioni da Salvini, Ciucci e le opposizioni

CORTE DEI CONTI VS PONTE SULLO STRETTO: ATTO SECONDO

Anche questa volta occorrerà attendere almeno 30 giorni per conoscere i motivi dietro il nuovo stop imposto dalla Corte dei Conti all’opera infrastrutturale che collegherà Sicilia e Calabria: il Ponte sullo Stretto di Messina e Reggio Calabria riceve così una seconda importante frenata per l’avvio dei lavori pubblici, in teoria da far partire nel novembre 2025 ma a questo punto di fatto bloccati fino ad inizio del 2026.

Dopo che nelle scorse settimane i giudici contabili avevano bloccato il visto di legittimità sulla delibera Cipess, nel provvedimento preso oggi 17 novembre 2025 la Corte dei Conti non concede il visto di legittimità al terzo atto aggiuntivo della convenzione che lega il MIT alla società diretta da Pietro Ciucci, la Stretto di Messina Spa. E così diventano due le motivazioni attese tra fine novembre e fine dicembre 2025, per capire quali siano i rilievi contabili che “non tornano” alla Corte entrata a gamba tesa su uno dei temi politici più controversi degli ultimi decenni, e su cui il Governo aveva trovato la parola fine con l’approvazione dell’opera pubblica più importante d’Europa.

Come sottolinea la nota della Corte dei Conti riportata dal Sole 24 ore, i giudici negano questa seconda legittimità sul decreto del Ponte sullo Stretto nella parte della convenzione tra Ministero dei Trasporti, Ministero delle Finanze e società che costruirà materialmente l’infrastruttura.

LA NOTA DEL MIT E I CHIARIMENTI DI SALVINI: COSA PUÒ SUCCEDERE ORA

Dopo la nota della Corte dei Conti sullo stop ulteriore ai lavori del Ponte sullo Stretto, la società guidata dall’ad Ciucci e dal Presidente Recchi ha convocato un cda urgente il 25 novembre prossimo per poter esaminare il da farsi: «risvolto prevedibile in quanto l’atto convenzionale è funzionalmente collegato alla delibera di approvazione del progetto definitivo del ponte del Cipess», spiega l’amministratore delegato dello Stretto di Messina, senza per questo dismettere l’intento di realizzare in via definitiva il Ponte in quanto definita per legge «opera strategica di interesse nazionale preminente».

Attese la scelta della Corte dei Conti anche dal Ministro delle Infrastrutture, nonché vicepremier Matteo Salvini: in una nota il MIT aveva già sottolineato come via una stretta correlazione tra il mancato via libera di fine ottobre e quello odierno, rimanendo comunque fiduciosi che l’iter amministrativo proseguirà come dovuto. Il leader della Lega aggiunge di non essere per nulla sorpresa dalla scelta della Corte dei Conti, e annuncia di essere al lavoro «per chiarire tutti i punti, rimango fiducioso e determinato».

Dalle opposizioni le prevedibili voci in dissenso sul Ponte ritengono le posizioni della Corte una conferma sulla gravità del progetto messo in campo dal Governo: addirittura per il leader di AVS Angelo Bonelli vi sono gli estremi per «denunciare il Governo alla Procura europea, se dovessero insistere» con la realizzazione dell’opera tra Sicilia e Calabria.