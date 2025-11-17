Il dibattito sulla realizzazione del ponte sullo Stretto manca di serenità. Le incertezze sull'opera sono segno di un Paese che non sa più osare

Secondo certi sondaggi che vengono diffusi gli italiani sono divisi sull’opportunità di costruire il ponte sullo stretto di Messina. Sembrano divisi su tutto, non solo sul rapporto costo/benefici, ma sul possibile impatto ambientale, i rischi di infiltrazione mafiosa e perfino gli eventi tellurici. L’Europa approva ma chiede chiarimenti sull’impatto ambientale, i giudici contabili hanno già avanzato riserve più o meno politiche, circolano già ricorsi e contro-ricorsi.

Forse – ma questo nessuno lo dice apertamente – la reticenza è anche perché il ponte è diventato un simbolo del programma di Matteo Salvini, “bestia nera” dell’europeismo di ogni colore, anche quello ambientalista. Di conseguenza l’ostilità che certi ambienti hanno per il leader della Lega si ripercuote sull’opera, che rientra nei piani del Governo, ma di cui il ministro delle Infrastrutture (per ovvie ragioni) è il principale protagonista.

Giorni fa leggevo, preparando una trasmissione storica, le cronache giornalistiche di 150 anni fa, quando si doveva realizzare il tunnel ferroviario del Sempione, una galleria di oltre 19 chilometri che avrebbe potuto finalmente unire Italia e Svizzera in ogni stagione dell’anno. Eravamo alla fine dell’800, si raccoglievano i capitali (privati) e le resistenze erano molte.

Si temeva che gli operai venissero schiacciati dagli oltre 3.000 metri di roccia che avrebbero pesato sopra il tunnel, la mancanza di aria nel condotto, i problemi tecnici che apparivano insuperabili per realizzare il tunnel, con il rischio “che i due tronconi che avanzeranno da nord e da sud non si incontreranno mai e si perderanno nelle viscere della montagna”.

Alla fine, dopo anni di polemiche, nel 1898 si cominciò il traforo, che si realizzò in pochi anni, e le due gallerie si incontrarono perfettamente nell’esatto punto stabilito e nei tempi previsti con una differenza di soli sei centimetri (!) dopo quasi 10 km di galleria per versante. Il che – visti i mezzi tecnici disponibili e i calcoli a mano dell’ingegneria dell’epoca – fu un risultato addirittura impensabile, ma avvenne.

Questo perché ci fu il coraggio di partire e proseguire superando molte difficoltà lungo i lavori, ma anche superandole con accorgimenti tecnici all’avanguardia, e tutto con poche vittime tra le maestranze, molte di meno di quelle del più breve (allora) traforo del Gottardo.

Un esempio per sottolineare che quando la volontà è forte i problemi (e le polemiche) si superano, ma se ci si ferma alle chiacchiere non si parte mai.

Ho l’impressione – e lo dico da cittadino comune, che non ha le capacità tecniche per valutare l’opera, e sotto questo profilo l’informazione non aiuta – che le incertezze che accompagnano oggi il ponte sullo Stretto siano anche lo specchio di un intero Pese che non ha più molto coraggio di credere nelle proprie capacità, e – anche per preconcetta polemica politica – non ha più la volontà di scegliere, decidere, confermare, agire.

Una mancanza di volontà ma anche di autostima, di coraggio.

Intorno a noi il mondo corre e opere simili sono state realizzate ovunque. Senza andare lontano la nuova e doppia galleria ferroviaria di base del Gottardo è lunga 57 chilometri, è la più lunga del mondo – come allora era quella del Sempione -, è costata 13 miliardi di euro e se la sono pagata da soli i cittadini svizzeri.

Sono stati realizzati ponti in aree anche più complesse e in zone telluriche molto più compromesse dello Stretto, eppure un “ma, però…” lo si può sempre trovare.

Sarebbe un bel segno se il dibattito fosse più sereno, approfondito, dettagliato, per spiegare ad un’opinione pubblica che non riesce più a capire dove siano le illazioni e le verità, i dubbi fondati e le speculazioni preconcette.

Certo serve comunque coraggio, come quello che servì quando si decise di attraversare le Alpi con un tunnel che allora sembrava fantascienza, con lavori che terminarono invece addirittura in anticipo rispetto ai programmi, inaugurando la linea Milano-Ginevra per l’esposizione universale del 1906 nel capoluogo lombardo.

Era un’altra Italia, ma forse erano anche altri gli italiani.

— — — —

