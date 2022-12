Ponte sullo stretto: Salvini intesa con Bruxelles/ “Per 53% italiani costruzione ok”

Il progetto del Pone sullo stretto in Commissione Europea

Matteo Salvini è deciso ad andare fino in fondo sulla questione del Ponte sullo stretto di Messina, al punto che nella giornata di oggi ne avrebbe parlato con la Commissione Europea, in occasione del Consiglio Ue sui Trasporti tenutosi in queste ore a Bruxelles. “Sottolineo ai colleghi”, ha detto durante il consiglio, “che l’attuale governo dopo 54 anni di mancati sforzi ha tutta l’intenzione di avere un collegamento stabile fra Sicilia e Calabria”.

Secondo Salvini, la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina porterebbe “al completamento di quel corridoio scandinavo-mediterraneo“, che rappresenterebbe anche un’importante svolta per l’intera mobilità Europea. Infine, il vice premier ha sottolineato che, come governo, “noi stiamo investendo sulla progettazione e stiamo avendo tempi e finanziamenti certi“. La proposta del Ministro delle Infrastrutture, inoltre, sarebbe stata accolta positivamente dalla Commissione Europea, secondo quanto dichiarato dalla Commissaria ai Trasporti Adina Valean, che si è detta “onorata” di fornire un aiuto all’Italia, pur sottolineando la necessità di un piano finanziario solido e di un progetto definitivo.

Ponte sullo stretto: “Il 54% degli italiani è favorevole alla costruzione”

Il Ponte sullo stretto, proposto in queste ore da Matteo Salvini in sede Europea ed accolto positivamente dalla Commissione, è un tema ampiamente dibattuto dalla politica italiana, tanto da diventare uno di quei classici argomenti da “campagna elettorale”. Prima d’ora gli investimenti non sono mancati, ma di progetti concreti non se n’è mai vista neppure l’ombra. A causa di questo trattamento riservato al ponte, gli italiani hanno sempre dimostrato un certo scetticismo nei confronti della costruzione, considerata troppo ambiziosa e potenzialmente pericolosa.

Tuttavia, a quanto evidenzia un sondaggio svolto dal quotidiano Libero, che ha sondato il sentimento degli italiani in merito al Ponte sullo stretto, sembra essersi registrata una certa inversione di tendenza. Rispetto ai dati del 2006, che vedevano il 52% dei cittadini italiani contrari alla costruzione (rispetto al 41% di favorevoli, con il 7% di astensione), in questi mesi i favorevoli sono stati il 48% (rispetto ad un 42% di contrari). In particolare, sono i cittadini di Calabria e Sicilia ad aver cambiato opinione, registrando un 53% di favorevoli alla costruzione. Milano rimane divisa con un 47% di favorevoli e contrari, mentre a Roma il Ponte sarebbe accolto positivamente dal 62% dei cittadini.











