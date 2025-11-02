Ponte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti, verità sullo stop dalle audizioni: Libero rivela anomalie e caccia ai cavilli dei magistrati contabili

PONTE SULLO STRETTO, IL RETROSCENA SULLE AUDIZIONI ALLA CORTE DEI CONTI

L’approccio dei magistrati della Corte dei Conti nell’analisi del progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina sarebbe più politico che tecnico, secondo Libero, che ha sentito alcuni rappresentanti della Pubblica amministrazione presenti alle audizioni preliminari alla decisione. Dalle testimonianze emergerebbero elementi che proverebbero come i magistrati contabili abbiano cercato appigli per bloccare un’opera già approvata dal Parlamento e sostenuta dal Governo.

Chi ha partecipato all’incontro del 29 ottobre, dopo il quale si è riunita la camera di consiglio, ha parlato al quotidiano di un clima ostile e pregiudiziale da parte dei magistrati contabili. Le fonti riservate hanno infatti riferito che i magistrati della Corte avrebbero mostrato un atteggiamento critico fin dall’inizio, cercando attivamente motivi per fermare il progetto del ponte.

Si sarebbero verificate anche alcune anomalie procedurali: la seduta a porte chiuse, infatti, è stata registrata e trasmessa in streaming senza che i partecipanti ne fossero informati in anticipo, ma solo a metà dell’incontro. Inoltre, la società Stretto di Messina, responsabile del progetto, non è stata ammessa all’audizione.

Durante il contraddittorio sono emerse diverse perplessità da parte dei magistrati contabili. «Abbiamo ascoltato critiche alla legittimità delle scelte operate dal legislatore e constatazioni personali non sempre argomentate con linguaggio tecnico», ha spiegato una fonte. I magistrati avrebbero dunque avanzato osservazioni di carattere politico e tecnico, che tuttavia dovrebbero restare al di fuori del loro mandato, limitato invece alla sola “legittimità” giuridica.

LA CACCIA AI “CAVILLI” DEI MAGISTRATI CONTABILI

Sarebbero stati messi in discussione vari aspetti tecnici. Il magistrato relatore, Carmela Mirabella, avrebbe criticato l’invio della documentazione tramite link, nonostante la procedura fosse conforme al Codice dell’Amministrazione Digitale, che prevede l’uso di documenti protocollati e firmati digitalmente, oltre che l’impiego di una casella di posta elettronica certificata, proprio per garantire l’autenticità dei documenti. Nonostante ciò, la relatrice avrebbe chiesto l’intervento di un esperto per certificare la genuinità della documentazione.

Il relatore avrebbe inoltre sollevato obiezioni sulla scelta tecnica del ponte a campata unica, nonostante tale decisione fosse già stata approvata a livello parlamentare. Per quanto riguarda l’interlocuzione con l’Unione Europea, sarebbero stati messi in discussione anche gli scambi informali tra il ministero e le istituzioni europee, poiché non protocollati — sebbene tale prassi sia normale nelle fasi preliminari. È stata inoltre contestata l’esistenza della valutazione d’impatto dell’opera sugli habitat naturali delle specie di interesse comunitario, nonostante ne fossero già stati forniti gli estremi.

Nel mirino anche la questione dei pedaggi e della direttiva Eurovignette: si sarebbe obiettato che non fosse stata valutata la normativa europea in materia, ma è stato spiegato che essa non si applicherebbe al ponte. Infine, un magistrato della Sezione di controllo avrebbe lamentato pubblicamente i costi di manutenzione dell’opera, evocando presunti oneri per le “future generazioni”. In risposta, i rappresentanti della Pubblica amministrazione avrebbero citato i casi di Danimarca, Giappone e Turchia, dove i costi di manutenzione sono ripagati da pedaggi pari a circa un quinto dell’attuale tariffa per attraversare lo Stretto.

Alla luce di quanto emerso, i funzionari presenti avrebbero lasciato la sala con la percezione che la decisione della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina fosse già stata presa.