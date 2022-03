Pontecagnano Faiano, uccisa dal parrucchiere dall’ex/ In fuga l’omicida di Anna Borsa

Un nuovo femminicidio si è verificato stamane a Pontecagnano Faiano, comune in provincia di Salerno. Un uomo ha ucciso una donna, Anna Borsa, classe 1992 nonché ex dello stesso omicidio. Si è trattato quasi di un’esecuzione visto che l’omicidio è avvenuto stamane presso un salone di parrucchiere di via Tevere: l’omicida, A.E. Le sue iniziali, è entrato nell’esercizio commerciale ed ha sparato vari colpiti di pistola mirando alla testa della donna, morta praticamente sul colpo. Quando infatti sono giunti poco dopo gli uomini dei soccorsi, a nulla sono valsi gli interventi dei sanitari, visto che la ragazza era già deceduta.

L’aggressore non ha avuto remore nemmeno di fronte alle persone presenti nel salone, e una volta estratto l’arma e sparato, se ne è andato dal parrucchiere. Ferito anche un uomo, come riferisce SalernoToday, tale A.C., che è stato in seguito soccorso e poi portato in ospedale; non è da escludere che lo stesso abbia tentato di fermare l’omicida oppure, che sia stato colpito da un proiettile vagante. Nel frattempo l’ex della vittima è fuggito, e lo stesso è ancora irrintracciabile anche se è probabile che la sua fuga duri poco.

OMICIDIO A SALERNO, 30ENNE UCCISA DALL’EX: LE PAROLE DEL SINDACO

“Abbiamo appena appreso di una notizia che sconvolge la nostra comunità. – è il commento via Facebook di Giuseppe Lanzara, il sindaco di Pontecagnano Faiano – una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia.P ontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma”.

Non sono chiari i motivi di questo folle gesto, ma non è da escludere, come spesso e volentieri accade in queste situazioni, che l’aggressore fosse stato lasciato in precedenza e non accettasse la fine della relazione. Nella zona i carabinieri hanno allestito numerosi posti di blocco, e in volo vi è anche un elicottero che sta battendo palmo palmo l’intera area per stanare l’assassino.

