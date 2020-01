Ponti e feste 2020, calendario completo/ Vacanze brevi: Pasqua, Ferragosto e…

Cosa ci riserverà il calendario di feste e vacanze per il 2020? Quali sono i ponti e i giorni festivi? Il 2019 non è finito ancora in archivio, ma c’è già chi organizza con un po’ di anticipo viaggi e weekend. Bisogna sapere quindi quali sono i momenti giusti per concedersi una breve vacanza l’anno prossimo. Partiamo con una brutta notizia: il 2020 non sarà l’anno dei ponti. Ci saranno alcune feste che cadranno di sabato o domenica come 25 aprile, Ferragosto, Ognissanti e Santo Stefano. Solo due invece cadranno di martedì, e sono la Festa della Repubblica e Immacolata concezione. In questo caso ci saranno quattro giorni di riposo extra. Ma entriamo nello specifico, esaminando con precisione il calendario. Il nuovo anno non si apre nel migliore dei modi, visto che il 1° gennaio è di mercoledì. Ma la buona notizia arriva subito: l’Epifania cade di lunedì. Non possiamo parlare di un vero e proprio ponte, ma comunque il 6 gennaio sarà la prima occasione per organizzare una gita fuori porta.

PONTI E FESTE 2020: VACANZE BREVI E POCHI RIPOSI EXTRA

Passiamo alla Pasqua e capiamo cosa prevede il calendario di festività e ponti 2020. Questa festa sarà celebrata domenica 12 aprile, invece è di sabato il 25 aprile, la Festa della Liberazione. Il 1° maggio è una data utile per concedersi una breve fuga in un weekend lungo. La Festa dei lavoratori invece cadrà di venerdì nel 2020. Ma un meritato riposo arriverà poi il 2 giugno 2020, visto che la Festa della Repubblica sarà di martedì. Dunque avrete ben quattro giorni per programmare una vacanza. Non ci sono speranze invece per Ferragosto, visto che sarà un sabato. Discorso simile per il 1° novembre, che cadrà di domenica. Bisognerà aspettare poi l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione, per godersi qualche giorno di riposo, oltre alle ferie estive: cadrà di martedì. E quindi arriverà Natale, di venerdì, con Santo Stefano di sabato. L’anno si chiuderà con una buona notizia: il 31 dicembre è giovedì, quindi sarà un’ottima occasione per godersi un ponte, ma sarà quello di Capodanno 2021.

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DEI GIORNI FESTIVI DEL 2020:

1 Gennaio 2020 – mercoledì

6 Gennaio, Epifania – lunedì

Pasqua 2020 – domenica 12 aprile

Pasquetta – lunedì 13 aprile

25 Aprile 2020, Festa della Liberazione – sabato

1 Maggio 2020, Festa dei lavoratori – venerdì

2 Giugno 2020, Festa della Repubblica – martedì

15 Agosto 2020, Ferragosto – sabato

1 Novembre 2020, Tutti i santi – domenica

8 Dicembre 2020, Immacolata – martedì

25 Dicembre 2020, Natale – venerdì

26 Dicembre 2020, Santo Stefano – sabato

31 Dicembre 2020, San Silvestro – giovedì

