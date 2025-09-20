Da domani Pontida 2025, il raduno della Lega: date e programma, chi sono gli ospiti: Bardella, il figlio di Bolsonaro e un'attivista vicina a Charlie Kirk

PONTIDA 2025, GLI OSPITI DEL RADUNO DELLA LEGA

Dai sovranisti ai giovani patrioti, da membri del governo a figure in ascesa: sono tanti gli ospiti di Pontida 2025, l’annuale raduno politico dei militanti della Lega, ma tanti sono anche gli appuntamenti, i temi e gli eventi collaterali che arricchiscono il programma di quest’anno.

Fervono i preparativi, ma il pratone verde dove è previsto l’arrivo di migliaia di persone è pronto. Sono 200 i pullman previsti nel piccolo comune della provincia di Bergamo, ma il numero potrebbe salire ulteriormente secondo gli organizzatori.

Partiamo dai nomi in vetrina: spicca Jordan Bardella, che guida il Rassemblement National, dopo l’intervento di Viktor Orban dell’anno scorso, ma ci sarà anche Santiago Abascal di Vox. la presenza internazionale è arricchita dalle delegazioni di giovani europei, a partire proprio da RN e Fidesz, ma includendo anche Vox e il Movimento nazionale polacco.

Tra gli ospiti ci sarà anche il figlio di Jair Bolsonaro, ex presidente brasiliano. Per quanto riguarda gli ospiti italiani, ci saranno ovviamente i parlamentari italiani ed europei e i ministri leghisti, con in testa Giancarlo Giorgetti e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, e Roberto Vannacci, vicesegretario federale della Lega.

DATE, PROGRAMMA E TEMI PONTIDA 2025

Pontida 2025 si apre alle 17:30 sabato con i Giovani, ma è alle 10 di domenica che comincia il raduno nazionale spalmato su due giorni. Per quanto riguarda Pontida Giovani, sono previsti gli interventi del leader del Carroccio Matteo Salvini, del suo vice Roberto Vannacci e del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, oltre a Luca Toccalini, responsabile federale di Lega Giovani. Per quanto riguarda gli ospiti, oltre alle delegazioni giovanili sopracitate, ci saranno anche gli Young Republicans degli Stati Uniti.

Ma è previsto un intervento di Salvini ovviamente anche in occasione del raduno nazionale, con gli ospiti internazionali. In parallelo sono previste anche delle iniziative collaterali: ad esempio, ci sarà il gazebo della sezione lombarda per la raccolta firme sulla Carta per la Lombardia sostenuta dal senatore e segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo.

Per quanto riguarda i temi, non può mancare l’autonomia differenziata, la cui legge è entrata in una fase attuativa, ma la Lega punta anche sulla difesa delle filiere produttive e dei territori. In vista della legge di Bilancio, torneranno d’attualità flat tax e pace fiscale oltre a cavalli di battaglia come immigrazione e sicurezza.

Quest’anno però, come dichiarato dallo stesso Salvini, l’edizione sarà differente, visto che arriva dopo l’omicidio di Charlie Kirk, sarà quindi un’occasione per denunciare il clima di odio e violenza contro la destra: infatti, è prevista anche la partecipazione di Jackie Eubanks, una giovane attivista trumpiana vicina proprio a Kirk. Sarà un momento di festa ma anche un’occasione di riflessione profonda con un messaggio chiaro all’esterno: identità, dialogo, rispetto e costruzione: Le parole chiave per tornare ad avere fiducia nelle persone e nella politica buona.