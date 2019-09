PONTIDA, SALVINI AL RADUNO LEGA/ Diretta video: “Al governo facciamo il mazzo”

Nella Lega sono pronti a scommettere che alla fine quello di oggi sarà il raduno di Pontida più partecipato della storia: dai 60mila che l’anno scorso applaudirono (cifre del Carroccio) si pensa che quest’anno possano essere addirittura in 80mila ad applaudire l’atteso intervento di Matteo Salvini. Il Capitano, senza più la scrivania al Viminale, sarà protagonista con ogni probabilità di un intervento tutto all’attacco di Pd e MoVimento 5 Stelle, colpevoli a suo dire di aver varato un’intesa sulla base delle “poltrone” privando gli italiani della possibilità di tornare al voto. L’obiettivo nel mirino del suo discorso? Molto presumibilmente, sulla scia di quanto accaduto in questi giorni, sarà Giuseppe Conte, già ribattezzato da Salvini “presidente Conte-Monti”, in riferimento al professore ex premier, oggi senatore a vita, che varò misure altamente impopolari alcuni anni fa. Quel che sembra certo è che Salvini dovrebbe usare parole rispettose nei confronti di Mattarella, anche per marcare le distanze da quanto accaduto nella giornata di ieri all’incontro giovanile…

LEGA, RADUNO GIOVANILE: ATTACCHI A MATTARELLA

Un tempo erano “giovani padani”, ma se è chiaro ed evidente a tutti che la Lega di oggi non è più quella del senatùr Umberto Bossi, lo è pure che certi toni forti degli oggi “solo” giovani leghisti fanno comunque scalpore sebbene in un contesto dove pure, negli anni, se ne sono sentite di ogni. In questo caso a far montare l’indignazione, in specie negli avversari di Matteo Salvini, sono state le parole pronunciate dal 31enne deputato veneto Vito Comencini: “Questo presidente della Repubblica, lo posso dire? Mi fa schifo. Mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34 per cento degli italiani”. Dichiarazioni che si configurano come vilipendio del Capo dello Stato. Sempre nel congresso riservato ai giovani del Carroccio è avvenuto l’addio – o arrivederci – di Andrea Crippa, parlamentare ormai a tutti gli effetti nel mondo dei grandi in qualità di vicesegretario federale della Lega. Il suo successore? Luca Toccalini, 29 anni, ex dirigente degli universitari padani, milanese come Salvini.

LEGA, SALVINI: “AL GOVERNO FACCIAMO IL MAZZO”

Già durante l’incontro con i giovani del partito è arrivato un indizio sullo show che Matteo Salvini è pronto a compiere sul palco di Pontida nella giornata odierna. Piede schiacciato sull’acceleratore quando si tratta di attaccare il governo giallorosso e cavalli di battaglia che non appassiscono:”Care Ong, ora che i porti sono aperti, vi dico godetevela finché potete perché noi al governo ci torniamo tra poco e torneremo a difendere i confini, come un Paese normale”. Nel salutare le tantissime bandiere presenti, non solo quelle classiche della Lega Lombarda e Liga Veneta, come riportato da “Il Messaggero”, Salvini ha aggiunto: “A tutti voi posso dire che se rimaniamo uniti gli facciamo un mazzo così. La mia prima Pontida è stata 27 anni fa. La sicurezza che non morirà mai siete voi. E se qualche giornalista pensava che, avendo perso i ministeri, avrebbe trovato” vuoto e tristezza “sappia che qui c’è la Pontida più grande di sempre”.

