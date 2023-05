Pontremoli, incidente scuolabus: uscito fuori strada/ Feriti tra i 20 bambini a bordo

Paura per 20 bambini a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, quando lo scuolabus su cui erano a bordo è rimasto coinvolto in un incidente. Il mezzo è anche uscito di strada. Stando alle prime informazioni, c’erano appunto una ventina di bambini all’interno del bus di Autolinee Toscane e ci sarebbero dei feriti. Rainews24 riferisce che 19 passeggeri sono in salvo, mentre una persona è ancora incastrata. Secondo quanto riferisce l’Ansa, che cita quanto appreso dai soccorritori, tra i 19 alcuni avrebbero contusioni. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 37. Sul luogo dell’incidente sono arrivate diverse squadre che stanno operando, oltre agli elicotteri dei Vigili del Fuoco.

Sophie Marceau: "Mio foglio mi insegna a recitare"/ "Stufa di assecondare gli altri"

INCIDENTE SCUOLABUS: ALCUNI BAMBINI IN OSPEDALE

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente in cui è rimasto coinvolto lo scuolabus, quindi il motivo per il quale è avvenuto nei pressi del comune di Zeri, in località Tecchia Rossa, tra Pontremoli e Zeri. Le cause del sinistro, dunque, sono tutte da accertare. Stando a quanto riportato da Today, alcuni bambini rimasti feriti sono stati trasportati all’ospedale di Pontremoli. Non è chiaro al momento neppure il numero dei bambini che hanno riportato ferite in seguito all’incidente, né quali siano le loro condizioni di salute.

LEGGI ANCHE:

Benedict Cumberbatch aggredito con un coltello/ Assalitore gridava "Brucerò casa tua"Radioterapia a protoni per curare cancro seno/ Più precisa e meno dannosa dei raggi X

© RIPRODUZIONE RISERVATA