Pooh Amici per sempre/ Diretta, scaletta e ospiti: da Emma ai Modà (Replica)

Pubblicità

TORNA IN REPLICA POOH AMICI PER SEMPRE SU RAI 1

Martedì 5 maggio, in prima serata, Raiuno trasmette la replica Pooh Amici Per Sempre, lo speciale condotto da Carlo Conti e trasmesso nel 2016 in occasione del cinquantesimo anniversario della carriera del gruppo storico della musica italiana. Dopo aver riproposto il concerto di Laura Pausini da Taormina e aver ridato spazio alla grande musica di Andrea Bocelli, la Rai sceglie di dedicare ancora la prima serata del martedì alla musica. Lo speciale condotto da Carlo Conti ha ripercorso la la carriera di Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio con il ritorno speciale di Riccardo Fogli attraverso canzoni, aneddoti, ricordi e successi che restano delle pietre miliari della musica italiana. Tantissimi sono stati gli ospiti di Pooh in quella che resterà una serata unica. Andiamo a scoprirli insieme.

Pubblicità

GLI OSPITI DELLO SPECIALE POOH AMICI PER SEMPRE

I Pooh, in 50 anni di carriera, hanno cantato brani diventati la colonna sonora degli italiani. Nello speciale Amici per sempre, sul palco, accanto a Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli, sono saliti amici e colleghi che hanno scelto di partecipare alla grande festa del gruppo. Tra gli ospiti non poteva mancare Patty Pravo per la quale Riccardo Fogli lasciò il gruppo. Spazio, poi, ad Emma Marrone, uno dei nomi più amati dalle generazioni più giovani e che si alterna sul palco insieme ai Modà di Kekko Silvestre e a Rocco Hunt. Lo speciale in onda questa sera sarà riproposto arricchito di alcune immagini delo loro leggendario concerto allo stadio San Siro di Milano. Lo speciale può essere seguito sia su Raiuno che in diretta streaming su Raiplay.

POOH AMICI PER SEMPRE: LA SCALETTA DEL CONCERTO

Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli hanno cantato i loro più grandi successi nello speciale Pooh – Amici per sempre, riproposto eccezionalmente questa sera da Raiuno. Ecco la scaletta completa:

Pubblicità

Amici Per Sempre (sigla)

Pensiero

Piccola Ketty

Tanta Voglia Di Lei (con Modà)

E Non C’è Mai Una Fine – Modà

Non Siamo In Pericolo

Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima (con Patty Pravo)

Nascerò Con Te

Canterò Per Te

Pronto Buongiorno è La Sveglia

Dammi Solo Un Minuto (con Rocco Hunt)

La Donna Del Mio Amico

L’Altra Donna

Dimmi Di Sì

Cercando Di Te

Pierre

Storie Di Tutti i Giorni

Uomini Soli (con Emma Marrone)

Io Di Te Non Ho Paura – Emma Marrone

Figli

Stare Senza Di Te

50 Primavere

In Silenzio

In Diretta Nel Vento

Notte A Sorpresa

Anteprima Video Ancora Una Canzone

Chi fermerà la musica

Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima (bis)



© RIPRODUZIONE RISERVATA