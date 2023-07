Pooh – Un attimo ancora, replica/ Anticipazioni: il racconto di vista e la storia della band più famosa

Pooh – Un attimo ancora in onda in replica su Raitre

Giovedì 27 luglio, alle 21.20, Raitre trasmette la replica di “Pooh – Un attimo ancora“, il docufilm dedicato al racconto di vita e alla storia di Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Stefano D’Orazio, venuto a mancare il 6 novembre 2020. Da oltre cinquant’anni, attraverso le loro canzoni, i Pooh hanno accompagnato la vita di tantissime generazioni. Le loro canzoni, ancora oggi, rappresentano la colonna sonora di tanti momenti importanti vissuti dai loro fan che, questa sera, hanno la possibilità di rivivere in replica alcuni dei momenti più belli raccontati da Red Canzian, Roby Facchinetti e Dodi Battaglia attraverso aneddoti, foto e filmati inediti.

Nel corso della serata, ad esempio, i tre musicisti svelano l’origine del nome di quella che, nel corso degli anni, è diventata la band italiana più amata dal pubblico. Inizialmente la band si chiamava Jaguars: successivamente prese il nome di Pooh, proprio da Winnie the Pooh. “La musica per me è sempre stata la migliore medicina. Se alla fine sono riuscito ad essere anche un bravo figlio, devo ringraziare la musica” le parole Roby.

I Pooh raccontati da Mariasole Pollio

Ad offrire una visione diversa dei Pooh è la voce narrante di Mariasole Pollio che, essendo giovanissima, offre il proprio punto di vista non solo su ciò che la band rappresenta per la musica italiana, ma anche per quello che hanno fatto e continuano a fare Red Canzian, Roby Facchinetti e Dodi Battaglia. Nel docufilm “Pooh – Un attimo ancora”, Mariasole Pollio interpreta Greta, una giovane ventenne e aspirante regista che racconta “attraverso il punto di vista della IGeneration, la storia della band, suddivisa in sei tappe fondamentali, ognuna scandita da un brano di successo”.

Uno dei momenti più emozionanti del film è sicuramente quello dedicato al ricordo di Stefano D’Orazio la cui perdita ha lasciato un vuoti profondo nel cuore degli altri Pooh che hanno sempre vissuto come una famiglia. “Faccio fatica a pensare che non c’è più. Mi manca il suo sorriso e il modo di prendersi in giro”, le parole di Red Canzian. “Non doveva andare così”, aggiunge Dodi Battaglia.

Come vedere in diretta streaming Pooh – Un attimo ancora

Dopo essere stato trasmesso per la prima volta da Raiuno lo scorso febbraio, il docufilm “Pooh- Un attimo ancora“, torna in replica questa sera con la diretta televisiva su Raitre, subito dopo la quotidiana puntata di Un posto al sole. Pur essendo in replica, anche il film dedicato alla storia dei Pooh può essere seguito in diretta streaming.

Per farlo basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per smart tv, smartphone e tablet e che consente sia di recuperare contenuti già trasmessi che di rivedere ciò che vi piace di più.











