Cos'è il Pool Siani e chi ne ha fatto parte: la collaborazione tra giornalismo e giustizia ha consentito di scoprire mandanti e assassini di Giancarlo Siani

LA STORIA DEL POOL SIANI

Tra i racconti del documentario “Quaranta anni senza Giancarlo Siani“, in onda in prima serata su Rai 3 in occasionale dell’anniversario della scomparsa del giornalista del Mattino, ucciso a Napoli dalla camorra, c’è anche quello del cosiddetto “Pool Siani“.

Si tratta di un gruppo formato da alcuni cronisti del Mattino, il pm Armando D’Alterio e Bruno Rinaldi, che era capo della squadra Mobile partenopea. Questi ultimi, insieme ai giornalisti Pietro Perone, Maria Rosaria Carbone, Pietro Gargano e Giampaolo Longosi unirono per riuscire a individuare il movente, ma la loro indagine contribuì agli arresti degli assassini e dei mandanti, con l’aiuto anche delle confessioni di alcuni pentiti.

Infatti, nelle ultime ore il direttore del Mattino, Roberto Napoletano, ha ricordato come quel pool sia andato in profondità, riuscendo a precedere l’inchiesta giudiziaria. Una delle due mani del documentario è quella di Pietro Perone, che ha dedicato il suo nuovo libro, da cui trae ispirazione il docufilm, al collega Giancarlo Siani.

POOL SIANI TRA GIORNALISMO E GIUSTIZIA

L’omicidio di Giancarlo Siani venne, infatti, investito da un mistero che ostacolò le indagini, tra depistaggi e piste confusi. La svolta arrivò nel ’93 proprio con il Pool Siani, con il gruppo di giornalisti del Mattino guidato dall’attuale caporedattore centrale del giornale napoletano, Pietro Perone.

Il regista Filippo Soldi ha evidenziato che quel pool investigativo non ha lavorato solo per dovere, ma ha messo la sua anima, altrimenti non sarebbe stato possibile scoprire assassini e mandanti. Infatti, fu una lunga inchiesta parallela a quella giudiziaria. La verità sembrava seppellita, ma a 8 anni dall’omicidio di Giancarlo Siani si riuscì a scoprire la verità.

LA SVOLTA CON IL POOL SIANI

Un’inchiesta partita dalle conoscenze del giornalista fuori dal giro della sua redazione per scoprire dettagli inesplorati fino alle dichiarazioni del pentito Salvatore Migliorino, senza dimenticare il contributo offerto dalla rilettura dei faldoni delle precedenti inchieste finite nel nulla.

Quel lavoro è stato anche un impegno morale nei confronti della famiglia del cronista. Ad esempio, scoprirono la lettera in cui Giancarlo Siani confidava a un’amica di avere notizie mai pubblicate. Quella lettera spinse i colleghi del cronista ad approfondire quella pista, scoprendo che era stata sentita rapidamente da un poliziotto e mai convocata dagli inquirenti.

Otto anni dopo svelò che Siani le aveva confidato di essere stato minacciato. La ricerca di quel dossier fu cruciale, seppur senza successo, perché due anni dopo si chiuse il cerchio con il blitz per arrestare i responsabili.