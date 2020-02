Pop Smoke ucciso a colpi d’arma da fuoco/ Rapper morto durante rapina: killer in fuga

Il giovane rapper Pop Smoke è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in quel di Los Angeles: come scritto dal portale TMZ nelle ultime ore sarebbe morto nel corso di una rapina quello che era considerato una delle stelle nascenti della scena hip hop statunitense anche se al momento non è ancora ben chiara la dinamica della vicenda e ci sono alcuni aspetti che andranno valutati. Secondo quanto si apprende il 20enne originario di Brooklyn (New York) si trovava in una casa non di sua proprietà in quel di Hollywood quando due uomini armati si sono introdotti ed esplodendo in seguito alcuni colpi di arma da fuoco: nonostante il successivo intervento delle autorità sanitarie Bashar Barakah Jackson, nome di battesimo di Pop Smoke, non ce l’ha fatta ed è deceduto presso il Cedars-Sinai Medical Center. La casa pare fosse di proprietà di Eddie Arroyave, compagno di Teddi Mellencamp (celebre per aver recitato nella versione USA di “Real Housewives”), dove il giovane artista viveva in affitto. La rapina avrebbe avuto luogo attorno alle 4.30 del mattino losangelino e secondo alcune testimonianze ad introdursi nell’abitazione sarebbero stati due uomini che indossavano felpe con cappuccio e maschere.

MORTO IL RAPPER POP SMOKE: UCCISO DURANTE UNA RAPINA IN CASA MA…

Non è ancora ben chiaro se i due presunti assassini abbiano aperto il fuoco contro Pop Smoke in seguito alla reazione del giovane rapper o se in realtà si sia trattato di un atto premeditato: dopo aver ferito l’artista, la coppia è immediatamente fuggita a piedi facendo perdere le sue tracce e al momento la polizia di Los Angeles non solo non li ha ancora catturati ma pare non li abbia nemmeno identificati; nelle ultime ore era stato anche arrestato comunque un uomo che poi però è risultato essere totalmente estraneo ai fatti. Intanto mentre nel mondo della musica continuano i messaggi di cordoglio social per la scomparsa di uno degli artisti di maggior talento della nuova generazione, fa discutere un post di Nicki Minaj che aveva avuto modo di collaborare con Pop Smoke e che, seppure in modo criptico, ha alluso che l’omicidio possa essere legato a questioni di gelosia. “La Bibbia ci dice che la gelosia è crudele quanto la tomba: riposa in pace, Pop” ha scritto la rapper lasciando intendere che quella andata in scena a Los Angeles potrebbe anche non essere stata una rapina finita in tragedia.

