Poparazzi, cos’è e come funziona il nuovo social network?/ Foto scattate da altri e..

Potrebbe diventare celebre in poco tempo Poparazzi, il nuovo social network che si differenzia dai più celebrei Facebook, Instagram e TikTok in molti aspetti. La vera novità sta nel fatto che a creare il profilo non sei tu ma i tuoi amici. Una novità che mira, in primis, ad eliminare l’uso di filtri o artifici atti a migliorare o modificare l’aspetto. Come suggerisce il nome dell’app, i paparazzi saranno le persone che ti circondano, quelle di fiducia: loro scatteranno foto della tua quotidianità, momenti genuini e senza ritocchi, e a postarli sul social in questione. Va inoltre chiarito che l’app non dà agli altri la possibilità di pubblicare dei commenti, né, come abbiamo già accennato, quella di modificare le foto. Infine non è possibile inserire didascalie agli scatti postati.

Poparazzi, un’app per immortalare i momenti ‘veri e genuini’ della quotidianità

Diventa dunque chiaro che Poparazzi ha una funzione totalmente opposta ad Instagram, ovvero quella di condividere l’aspetto più genuino della quotidianità di una persona, senza dar spazio ad artificiosità e filtri. Il sito ufficiale infatti spiega: “La vita è fatta di tanti momenti imperfetti e perfetti che vale la pena catturare e condividere. Sfortunatamente, la pressione di apparire come se le nostre vite fossero perfette ci impedisce di condividere questi momenti con le persone che amiamo”.

