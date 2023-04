Porcellino, chi è? Il cantante mascherato 2023/ Non solo Pozzetto tra le ipotesi…

Chi è Porcellino del Cantante Mascherato 2023? Forse ci avviciniamo ad una soluzione

Tutto tace sulla reale identità di Porcellino al Cantante Mascherato 2023, anche se in vista della terza puntata dello show le idee sembrano essere più chiare. Nella clip di presentazione il vip in gara ha fornito alcuni indizi importanti sul proprio vissuto. La dolcissima maschera rosa ha dichiarato che fin da piccolo ha desiderato viaggiare lontano e vedere il mondo. Suo padre era un artigiano, mentre la mamma, per garantirgli il completamento degli studi, ha venduto la pasta fresca. Inoltre Porcellino ha raccontato di aver sempre avuto un debole per la cultura e la formazione, di essere una persona molto curiosa e appassionata.

Dopo un paio di puntate, gli investigatori dello show si sono soffermati principalmente su due nomi, vale a dire quelli della Signora Coriandoli e di Renato Pozzetto. “Potreste esservi avvicinato perché sono amico di tutti loro”, ha commentato il vip in gara sabato scorso. Il concorrente si è lasciato scappare ulteriori indizi sul proprio percorso professionale e ha rivelato di aver lavorato con grandi registi come Steno.

Il Cantante Mascherato 2023: Porcellino, chi è? Renato Pozzetto il grande favorito ma ci sono altri nomi da tenere in considerazione

Allora chi è Porcellino? Secondo Christian De Sica il personaggio misterioso potrebbe essere Renato Pozzetto ed è una soluzione che, effettivamente, ci sembra più che credibile e percorribile. Secondo la giornalista Serena Bortone, invece, dietro la maschera potrebbe nascondersi un altro grande personaggio come Cochi. Idea Maurizio Ferrini (ovvero ‘la Signora Coriandoli’) invece per Flavio Insinna, che è sembrato abbastanza sicuro della sua ipotesi. Facchinetti infine ha fatto il nome di Elio e le Storie Tese, forse senza prendersi troppo sul serio. Chissà… . Questa sera, sabato 1 aprile, nuovi indizi sulla maschera di Porcellino al Cantante Mascherato 2023. Il pubblico è pronto a scatenarsi con le sue ipotesi…

