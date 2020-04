Pornhub aiuta l’Inps/ “Vi offriamo i nostri server per potenziare il vostro sito”

Pornhub si offre di aiutare l’Inps. No, non è una fake news o una bufala creata ad hoc ma la pura verità. In seguito al down del sito dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in merito alle tante domande ricevute per l‘emergenza Covid-19, il noto sito per adulti si offre di aiutare il sito con i suoi server. Il tutto ha fatto molto rumore, visto che già prima sui social network c’era chi ironicamente confrontava le due realtà. Da una parte il sito istituzionale di chi avrebbe dovuto aiutare gli italiani a fare una domanda per un bonus di 600 euro per fronteggiare l’emergenza Coronavirus con una previsione di quattro milioni di utenti e un ko dopo pochi minuti. Dall’altra un sito di intrattenimento per adulti che invece viene visitato da 120milioni di utenti ogni giorno e che rimane sempre fluido e fruibile.

Pornhub aiuta l’Inps, l’ente previdenziale in silenzio

I social lanciano l’idea, Pornhub non perde l’occasione per fare ironia tendendo una mano all’Inps: “Vorremmo offrirvi aiuto per potenziare il vostro sito grazie ai nostri server. Contattateci“. Al momento pare che l’ente previdenziale sia rimasto in silenzio, con moltissimi italiani che si lamentano sui social network. Di certo la soluzione si troverà, ma leggere questa notizia fa tornare il sorriso in un momento in cui di certo non c’è proprio niente da ridere per via dell’emergenza Coronavirus. Confinati in casa e in estrema difficoltà anche solo per fare la spesa gli italiani sperano di uscire da questo momento difficile, magari proprio l’aiuto dell’Inps con o senza ausilio dei server di Pornhub.



