L'ex presidente Petro Poroshenko avverte i leader europei: "Ucraina rischia una deriva anti democratica se non si approvano riforme contro la corruzione"

L’ex presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko, da sempre molto critico nei confronti del suo successore Zelensky, ha rilasciato una intervista esclusiva alla rivista Politico, nella quale ha avvertito i paesi alleati di Kiev, in merito al rischio di una possibile deriva autocratica che potrebbe scattare soprattutto se non vengono attuate tutte quelle riforme che erano alla base di alcuni accordi, come ad esempio quello previsto per l’ingresso nell’Unione Europea, che prevedono di rafforzare le leggi anticorruzione, prevenire la repressione dei giornalisti indipendenti e le sanzioni contro gli avversari politici.

Tutte misure che però non sono state ancora messe in campo e in caso di ulteriore ritardo potrebbe iniziare a scattare un declino della democrazia che metterebbe il paese sullo stesso piano della Russia. Rivolgendosi in particolare ai membri della Commissione Ue, l’ex leader ha poi sottolineato che: “Le dichiarazioni generalmente tiepide sull’importanza dei valori fondamentali e sull’inviolabilità dei diritti umani non saranno più sufficienti“, aggiungendo: “Questo approccio è stato già tentato in passato, ma senza successo“.

Poroshenko: “Ucraina rischia una deriva anti democratica, la Commissione Ue spinga per le riforme contro la corruzione”

Petro Poroshenko, nell’intervista a Politico ha contestato duramente i metodi utilizzati dal governo ucraino per portare avanti azioni che definisce “repressive e sanzionatorie” nei confronti degli oppositori e degli avversari. Una politica per la quale ritiene responsabile soprattutto Zelensky, accusato di voler portare il paese verso una deriva anti democratica senza una vera volotà di attuare le riforme richieste dall’occidente per mantenere il rispetto dei diritti fondamentali.

Per questo, l’ex presidente ha citato in particolare il rapporto esaminato martedì scorso dalla Commissione Ue per iniziare il percorso di allargamento includendo anche l’Ucraina, affermando che il documento in realtà non soddisfa i difensori della democrazia perchè mostra un approccio al cambiamento troppo timido che rischia di far arretrare ancora di più la nazione su certe questioni fondamentali.

Anche i rivali politici di Zelensky, concordano con Poroshenko su molte questioni, specialmente quella relativa alle agenzie anticorruzione, che rischiavano di essere private dell’indipendenza se non ci fosse stata una mobilitazione popolare. Tutti questi elementi che alimentano l’autoritarismo strisciante contribuiscono poi a far scendere l’interesse di partner strategici che potrebbero abbandonare il loro sostegno a Kiev a favore di una propaganda russa che mira proprio a mettere in discussione i principi per i quali bisognerebbe appoggiare l’Ucraina.