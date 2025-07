Porsche, crollo del 91% dell'utile operativo nel settore automobilistico: il dato fa riferimento al secondo trimestre del 2024 ma presto servirà...

PORSCHE, -12,9% DEL FATTURATO: L’A.D. OLIVER BLUME HA ANNUNCIATO CHE…

Porsche, crollo vertiginoso dei profitti per la casa automobilistica tedesca con sede a Stoccarda nel 2024: stando ai dati che emergono dal rapporto semestrale del Gruppo Volkswagen (che dal 2012 detiene interamente il capitale sociale dell’azienda dopo aver avuto per anni una partecipazione di minoranza) l’utile operativo è calato del 91%, passando da 1,7 miliardi a soli 154 milioni di euro. Dati allarmanti di cui, tuttavia, c’erano state avvisaglie già in primavera e che oggi portano a un segno meno nel fatturato che si attesta al 12,9% (ovvero attorno a 8,2 miliardi di euro). Ma come leggere questi numeri spietati e quali potrebbero essere le conseguenze per uno dei marchi storici dell’automotive non solo in Germania ma in tutto il mondo?

Il pauroso calo dell’utile operativo di Porsche si scontra, sempre leggendo il rapporto semestrale che fa riferimento, lo ricordiamo, però al secondo trimestre del 2024, con una marcata crescita invece del marchio della casa madre, la Volkswagen, con un +991 milioni di euro di profitto (numeri superiori a quelli di Porsche e Audi messe assieme). La causa principale del crollo è da addurre al combinato disposto tra un sensibile calo delle vendite di Porsche che si sta registrando infatti in Cina e, dall’altra parte, l’effetto devastante che stanno avendo, e avranno nei prossimi mesi come riporta anche la “Bild” (che parla di “cifre sconvolgenti”), i dazi americani sull’economia in Europa in determinati settori.

VOLKSWAGEN, PER LA ‘CASA MADRE’ DATI IN CONTROTENDENZA RISPETTO A PORSCHE E…

In attesa dei dettagli completi che verranno dati a proposito del report di cui sopra, in programma mercoledì prossimo, il timore è che Porsche possa dare seguito alle previsioni che parlavano di un taglio di quasi 2000 unità lavorative peraltro proprio nella stessa regione di Stoccarda, il Baden-Wurttemberg, seppur entro quattro anni, ovvero la finestra temporale del 2029; tuttavia non sono noti ulteriori dettagli del “piano di risparmio” che sarà messo in campo dalla casa automobilistica e quali saranno le risposte alla contingenza economia. Di recente Oliver Blume, amministratore delegato di Volkswagen dal 2022 e che da quasi dieci anni ricopre la medesima carica in Porsche, aveva posto l’accento sul calo delle vendite nel mercato dell’est asiatico, adducendo ai motivi sopra riportati pure gli “elevati costi di ristrutturazione”.

Non solo, al calo clamoroso degli utili di Porsche nel secondo trimestre del 2024 ha contribuito pure il processo della lenta transizione verso la mobilità elettrica, passaggio epocale ma anche molto complicato che sta comportando un peso molto significativo degli investimenti programmati: da qui i timori per l’occupazione e i possibili tagli dopo un decennio da record per la casa di Stoccarda. Infatti, nell’anno d’oro 2015, l’azienda aveva sfondato il muro delle 200mila unità vendute in un anno per poi toccare quota 320mila nel 2023, primato oggi impensabile; poi ecco l’inversione a ‘U’ e la necessità, più volte dichiarata, di dover sacrificare dei posti di lavoro per mantenere i conti in ordine, con anche un conseguente ridimensionamento delle strutture.