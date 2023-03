Porta moglie nel bosco e urla ai figli: “Lapidatela!”/ 50enne sospettava tradimento

Un 50enne italiano è sotto processo per avere portato la moglie in un bosco e, successivamente, avere incitato i loro figli a lapidarla, colpendola con i sassi, poiché lei si sarebbe “macchiata” di tradimento. L’uomo, rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia, non ha fortunatamente ricevuto risposta positiva dai figli (un maschio e una femmina), malgrado lui si fosse più volte appellato all’Antico Testamento per convincerli a scagliarsi contro la madre. Un episodio datato 2018 e riportato in queste ore sulle colonne del “Corriere della Sera”.

Gli inquirenti, si legge sul quotidiano, hanno parlato di una situazione familiare “impostata su dettami ispirati a un delirante estremismo religioso”. La donna, sotto choc per l’accaduto, ha lasciato il marito, seguita da uno dei figli. Una vicenda, questa, che affonda le sue radici nel passato. Quindici anni prima, infatti, i due si sposarono e nel giro di poco tempo divennero genitore di due bambini. Il padre, con il benestare della consorte, impose a questi ultimi di imparare sin da tenera età a memoria alcuni passaggi dei testi sacri, pregando ripetutamente nel corso della giornata, anche in latino.

50ENNE VA A PROCESSO: HA CHIESTO AI SUOI FIGLI DI LAPIDARE LA MADRE PER TRADIMENTO (SOSPETTO)

Non è tutto: prima di arrivare alla richiesta da parte dell’uomo di lapidare la madre, il “Corriere della Sera” pone in risalto alcuni tratti distintivi del nucleo familiare. Quali? Eccoli: “Digiunano nei quaranta giorni della Quaresima, ma la pratica viene estesa anche in altri periodi dell’anno. La moglie deve indossare abiti che permettano di vederle solo viso e mani. Lo stesso vale per la figlia, appena diventa adolescente”. Un estremismo esasperato, fino a quando, nel 2016, il marito comincia a sospettare un tradimento da parte della moglie e ordina ai figli di controllarle lo smartphone e di frugare nella sua borsa.

Nonostante la moglie abbia respinto ogni tipo di accusa, da quell’istante l’uomo le impedì di uscire di casa da sola. Lo stesso provvedimento fu adottato anche per la figlia, perché “così vuole l’Antico Testamento“. Il resto, è storia nota: nel 2018, l’escursione nel bosco e la richiesta ai figli di lapidare la madre, in quanto, a suo dire, rea di tradimento. Una svolta definitiva in una vicenda tanto surreale quanto spaventosa.











