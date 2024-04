Portabandiera Italia/ Olimpiadi Parigi 2024: oggi i nomi, favoriti Paltrinieri, Tamberi ed Errigo (22 aprile)

PORTABANDIERA ITALIA OLIMPIADI PARIGI 2024: FAVORITI PALTRINIERI, TAMBERI ED ERRIGO

Oggi lunedì 22 aprile sarà svelato il nome del portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi Parigi 2024: infatti stamattina è in programma la Giunta del Coni e il presidente Giovanni Malagò ha chiesto ai componenti di presentarsi un’ora prima, per valutare le proposte e ufficializzarle subito dopo, nel corso del Consiglio Nazionale. È un momento sempre molto atteso, perché scopriremo il nome (o i nomi, in caso di scelta doppia) di chi svolgerà l’affascinante ruolo di portabandiera per l’Italia nel corso della cerimonia inaugurale, che per le Olimpiadi Parigi 2024 si svolgerà venerdì 26 luglio, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici non all’interno dello stadio bensì lungo la Senna.

Nei giorni scorsi di conseguenza è impazzito il toto-nomi sul favorito (o favoriti) per ricoprire appunto il prestigioso ruolo di portabandiera per l’Italia alle Olimpiadi Parigi 2024: i candidati forti dovrebbero essere nomi che hanno dato lustro all’Italia già in precedenti edizioni delle Olimpiadi e allora ecco che la terna potrebbe essere composta da Gregorio Paltrinieri, Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. In caso di doppia scelta, con un uomo e una donna, sarebbe praticamente certa la presenza della fiorettista, con il nuotatore e il saltatore a “giocarsi” il posto disponibile per l’uomo.

PORTABANDIERA ITALIA OLIMPIADI PARIGI 2024: ECCO PERCHÉ NON DOVREBBE ESSERE SINNER

Sono nomi meravigliosi, che sicuramente onorerebbero nel migliore dei modi il ruolo di portabandiera per l’Italia alle Olimpiadi Parigi 2024: infatti Gianmarco Tamberi ha vinto tutto quello che si può vincere nel salto in alto, il palmares di Gregorio Paltrinieri è a dir poco sterminato e ne fa il nuotatore italiano più vincente di tutti i tempi, mentre Arianna Errigo può mettere sul piatto a sua volta un palmares di enorme spessore, ma sarebbe anche un omaggio sia alla scherma, da sempre lo sport più vincente per l’Italia alle Olimpiadi, sia a una donna che è diventata mamma due volte ma continua anche a svolgere attività agonistica ad altissimo livello.

Naturalmente potrebbero esserci pure altri nomi, a cominciare da Marcell Jacobs che ha scritto a Tokyo la pagina forse più clamorosa della storia dello sport italiano, perché forse nessuno di noi avrebbe mai sognato di vedere un italiano campione olimpico dei 100 metri, mentre il criterio delle precedenti vittorie alle Olimpiadi esclude Jannik Sinner. Ci sentiamo di dire: giusto così, il tennista altoatesino avrà altre edizioni in cui rifarsi, mentre per campioni leggendari come i tre grandi favoriti Paltrinieri, Tamberi ed Errigo l’ultima occasione potrebbero essere proprio le Olimpiadi Parigi 2024…











