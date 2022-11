Portaerei USA Bush vs aereo russo/ “Comportamento non professionale nel Mediterraneo”

Portaerei Bush, incontro con aereo russo nel Mediterraneo

Il portaerei George H.W. Bush Carrier Strike Group ha incontrato aerei e navi russe mentre navigava nell’Europa meridionale per supportare la NATO. Come emerso, solo una volta una “forza russa si è comportata in modo non professionale”, come hanno detto martedì funzionari della Marina e come spiegato dalla Repubblica. Gli ufficiali a bordo della USS George H.W. non hanno spiegato esattamente cosa sia successo e non hanno neppure identificato la forza russa che si è resa protagonista dell’episodio.

La 6a flotta statunitense, come riporta Stripes.com, ha dichiarato che la portaerei Bush ha incontrato unità navali russe mentre operava nelle acque internazionali e nello spazio aereo nel Mare Adriatico. Il gruppo era impegnato in una missione di deterrenza e difesa per la NATO, come spiegato dal portavoce Richlyn Ivey. Ivey ha aggiunto che la Marina continuerà a operare in modo sicuro e professionale, rispettando il internazionale e aspettandosi che “altre nazioni facciano lo stesso”.

Portaerei Bush, incontro con forze russe: “Uno non professionale”

Dennis Velez, comandante del Carrier Strike Group 10, ha parlato di diverse interazioni con le forze russe, inclusa una con una pattuglia russa a lungo raggio nello spazio aereo internazionale. “Abbiamo avuto più incontri; uno di loro non era quello che considererei un incontro professionale in mare”, ha spiegato Velez a Stars and Stripes. La portaerei USS George H.W. Bush era ormeggiata nel Golfo di Napoli per uno scalo in porto. Come aggiunge Repubblica, l’episodio è avvenuto nei giorni della visita del segretario generale Stoltenberg sulla nave. I vertici dell’Alleanza sono entrati in allarme dopo la denuncia.

Velez e il capitano David-Tavis Pollard, comandante della Bush, hanno spiegato che la maggior parte degli incontri russi sono stati sicuri e professionali. “Riconosciamo che stiamo volando nello spazio aereo internazionale e stiamo transitando in acque internazionali, quindi tutte le nazioni hanno tutto il diritto di pattugliare e navigare”, ha aggiunto Pollard.











