Portafoglio digitale: via alla gestione documenti identità su App Io/ Come funziona It Wallet

It Wallet è il nuovo servizio gratuito per la gestione del portafoglio digitale, dalla carta di identità al codice fiscale, sarà tutto nella App Io grazie al via libera del governo, atteso per oggi mercoledì 31 gennaio, del provvedimento previsto nell’ambito della digitalizzazione ed innovazione tecnologica finanziata con le risorse del Pnnr. Il portafoglio digitale sarà disponibile per tutti i cittadini italiani maggiorenni ed offrirà, oltre all’archivio documenti di identità anche numerosi altri servizi. Una risorsa con la quale sarà possibile gestire pagamenti, prenotazione di visite, ricette mediche ed accedere a molte altre risorse della pubblica amministrazione.

Ma ci saranno anche piani a pagamento per professionisti, che offriranno la consultazione di profili professionali, attestati tecnici, asseverazioni, perizie e curriculum vitae. Tutto grazie all‘identificazione diretta del profilo digitale del cittadino che renderà la App Io sempre più completa per una semplificazione del rapporto tra utenti ed enti PA. Un progetto che sarà unificato in tutta Europa e che dovrà essere pienamente operativo nel 2026.

Portafoglio digitale su App IO, ecco come funzionerà It Wallet

Il nuovo portafoglio digitale a disposizione di tutti i cittadini direttamente nella App Io, sarà gratuito per i maggiorenni che potranno caricare su It Wallet tutti i loro documenti di identità. Per farlo però bisognerà essere in possesso delle credenziali Spid di livello 2 o della Carta di identità elettronica con pin. Inizialmente partirà la modalità di sperimentazione, e la piattaforma sarà accessibile da giugno 2024, poi il servizio sarà definitivamente perfezionato, se non ci saranno ulteriori slittamenti e ritardi, a settembre.

Nella prima fase ci sarà la digitalizzazione del documento di identità, poi si passerà alla patente, il passaporto e la tessera elettorale. Nella stessa App Io, i cittadini potranno inserire anche altri documenti se firmati digitalmente. Per i professionisti ci sarà a disposizione un piano a pagamento, che prevede l’archiviazione e consultazione digitale di varie attestazioni di lavoro, come i documenti giuridici, le licenze professionali, titoli di studio.











