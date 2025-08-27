Il Portale giovani dell'INPS è finalmente attivo. Le domande possono essere accolte soltanto dagli under 35.

Per la prima volta nella storia l’INPS inaugura il suo Portale Giovani, uno spazio che come fa intuire il nome è dedicato esclusivamente ai ragazzi che rientrano nella fascia d’età tra minimo 16 e massimo 34 anni.

Durante il meeting tenutosi a Rimini, il Presidente dell’ente, Gabriele Fava, ha provveduto a parlare dell’importanza di questo spazio digitale e di quali servizi potranno essere usufruiti, spaziando dai bonus al riscatto della laurea (e non solo).

Come funziona il Portale giovani dell’INPS?

Il Portale Giovani di proprietà INPS potrà essere utilizzato sia da applicazione che dal web. Secondo Fava si tratta di uno spazio estremamente importante, dato che nel nostro Bel Paese gli under 35 sono 11 milioni e il futuro è proprio nelle loro mani.

Il login potrà essere effettuato con email e password, agevolato poi da un QR Code che verrà stampato in ogni comunicazione cartacea fornita dal ministero. All’interno dell’area riservata ci saranno ben oltre 50 servizi di cui godere: utili ai neoassunti, ai disoccupati ma anche ai neoimprenditori.

Fava chiede un aiuto ai nonni e a i genitori italiani, affinché loro stessi possano incentivare i ragazzi ad avvicinarsi all’ente previdenziale con maggior consapevolezza. Il Portale è stato costruito pensando ai linguaggi delle nuove generazioni, introducendo perfino podcast e creator.

L’incontro digitale tra INPS e giovani

Sempre al Meeting di Rimini, Antonio Di Matteo, consigliere di amministrazione dell’ente previdenziale, ha ribadito l’importanza di rendere il Portale Giovani unico e riconoscibile alle nuove generazioni, provando a rendere l’ambiente digitale molto “simile” ai social network ma in maniera funzionale.

L’obiettivo è garantirsi l’attenzione degli under 35, adottando un linguaggio moderno e indubbiamente piacevole, e allo stesso tempo favorire la giusta informazione e includerli nel sociale (con attività lavorative e personali).

Anche se momentaneamente il sistema dell’INPS è solido, il suo futuro dipende proprio dai giovani di oggi e dalla loro occupazione sul lavoro.