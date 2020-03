“Portare il cane fuori col marito è reato?”/ Il rebus della giornalista in conferenza

Si può portare a spasso il cane? Ormai è impossibile quantificare le volte in cui questa domanda è stata fatta in tv o è riportata in Rete. Ed è comprensibile, perché il nuovo decreto del premier Giuseppe Conte non chiarisce in maniera esplicita questa fattispecie riguardo le norme sugli spostamenti. Evidentemente ha riposto troppa fiducia nel buonsenso degli italiani, a cui è stato necessario specificare che l’uscita dell’animale domestico per esigenze fisiologiche è contemplata dal decreto. Basta compilare l’autocertificazione, trattandosi di una situazione di necessità. Quel che ancora non è chiaro ad alcuni italiani è che non si possa uscire in compagnia. Se dovete spostarvi da casa per fare la spesa, dovete farlo da soli. E così per le altre regioni previste dal modello dell’autocertificazione. Lo ha ribadito Angelo Borrelli, il Capo della Protezione civile e commissario per l’emergenza Coronavirus, in conferenza stampa oggi. Questo perché Angela Caponnetto di Rai News24 gli ha chiesto se può uscire con suo marito per portare il cane a fare la pipì.

ANGELO BORRELLI E IL REBUS DELLA GIORNALISTA IN CONFERENZA

«Le faccio una domanda riguardo il cambiamento che c’è stato nelle ultime 24 ore. È un cambiamento che ho vissuto personalmente e che penso tante persone hanno vissuto nelle ultime ore, a partire dalla mezzanotte di ieri». Così ha esordito la giornalista che ha poi raccontato la sua esperienza. «Camminare per strada, passeggiare con il proprio marito/compagno e un cane o un bambino, è diventato un reato? Io sono stata fermata da una pattuglia della polizia alle 23.30 di ieri. Mi hanno detto che rischiavo il 650 (articolo relativo all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, ndr) perché avevo portato il mio cane a far pipì al parco con mio marito accanto». E poi ha proseguito: «Questa cosa pubblicata sui social ha scatenato varie reazioni. È possibile capire cosa realmente possiamo fare? Possiamo sentirci un po’ più liberi di uscire, ovviamente mantenendo le distanze e le giuste norme di sicurezza attuali?». Angelo Borrelli ha gentilmente ed elegantemente spiegato alla giornalista in cosa aveva sbagliato: «La regola principale è mantenere le distanze, anche in famiglia. Io mi sono imposto delle regole anche in casa. Sicuramente portare a spasso il cane è una motivazione valida, l’importante è evitare gli assembramenti. Mi rendo conto della promiscuità, per la quale si tende ad allentare le barriere difensive, ma un po’ di sana prudenza non fa male a nessuno».

