Portata in Siria dal padre: bimba riabbraccia madre/ Milano, rapimento 2 anni fa

Aveva appena 9 anni la bimba figlia di una donna di origine ecuadoriana, quando il padre la portò in Siria con l’inganno. Era il 4 agosto 2017 e solo nelle passate ore madre e figlia si sono riabbracciate a distanza di oltre due anni. L’incontro, come riporta SkyTg24, è avvenuto presso il tribunale di Milano in seguito ad una complessa operazione dello Scip della polizia e della squadra mobile coordinata dal pm Cristian Barilli. Il padre, un siriano di 42 anni, era riuscito a sottrarla alla madre con la scusa di portarla in un parco divertimenti ma invece era volato in Siria insieme a lei, dove è rimasta per ben due anni. In questo arco di tempo l’uomo aveva promesso invano, almeno per due volte, di riportare la bimba in Italia ma non era mai successo. Seguito in ogni suo passo dagli agenti, oggi è giunto nel tribunale milanese insieme alla figlia, ormai undicenne, la quale oltre a rivedere la madre, resterà con lei per sempre.

PORTATA IN SIRIA DAL PADRE 2 ANNI FA: BIMBA RIVEDE MADRE

Il rapimento avvenuto nell’agosto di due anni fa, fu reso possibile grazie alla complicità di un amico dell’uomo. La bimba fu portata in Siria, poco distante da Damasco, dove vivevano i parenti del padre. Dopo un mese dal rapimento la madre si era recata fino in Giordania al fine di convincere il marito a restituirle la bambina ma lui era riuscito a scappare nuovamente. Solo ieri il 42enne ha accettato di partire da Damasco insieme alla piccola, passando per Beirut e Francoforte e atterrando a Malpensa in mattinata, per poi dirigersi in tribunale dove si è tenuta l’udienza del processo che vede l’uomo imputato con l’accusa di sottrazione internazionale di minore. Il ritorno in Italia della piccola è stato reso possibile dal lavoro dei poliziotti dello Scip in collaborazione con un esperto di sicurezza in Libano. Tra le lacrime, questa mattina la bimba ha potuto rivedere la madre. Per il padre adesso, come stabilito dal giudice, verrà attivato un programma per la messa alla prova.

