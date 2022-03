Portiere Vitesse colpito da bicchiere birra/ Video, gara con Sparta Rotterdam sospesa

Follia in Olanda durante la partita valevole per il campionato di calcio nazionale, fra i padroni del Vitesse e gli ospiti dello Sparta Rotterdam. La gara della venticinquesima giornata di Eredivisie 2021-2022 è stata interrotta a pochi minuti dal triplice fischio finale, precisamente al 91esimo minuto, dopo che un tifoso della squadra di casa ha scagliato un bicchiere di birra in campo, colpendo il portiere degli avversari, il 22enne tedesco Maduka Okoye.

Durissima la reazione dei supporters del Vitesse che hanno replicato con il lancio dei fumogeni e una susseguente invasione di campo, che ha costretto il direttore di gara, il fischietto olandese Dieperink, a bloccare l’incontro sul punteggio di 0 a 1 (gol segnato da Dalmau al quinto di gioco, e rigore fallito da Openda al 64esimo) per la compagine di Rotterdam. Dopo tre minuti di attesa negli spogliatoi, non essendoci le condizioni per la ripresa, la gara è stata sospesa definitivamente. Ora c’è il serio rischio per il Vitesse di venire sconfitto a tavolino, e nelle prossime ore si deciderà il da farsi.

VITESSE-SPARTA ROTTERDAM, BIRRA AL PORTIERE AVVERSARIO: ATTESA PER LA DECISIONE

Nel video che trovate qui sotto, preso direttamente da Twitter, si vede proprio Maduko Okoye visibilmente irritato nei confronti del tifoso avversario che gli ha scagliato la birra addosso, gridandogli contro e gesticolando con le braccia per invitarlo a lasciare il campo. Il Vitesse è al momento al sesto posto in classifica e la sensazione circolante è che alla fine la squadra venga di fatto “penalizzata”, assegnando invece i tre punti allo Sparta Rotterdam che tra l’altro era anche in vantaggio a pochi minuti dal gong.

Nel caso in cui la gara non dovesse riprendersi nel giro di 72 ore, le scommesse sull’incontro saranno annullate. Ricordiamo che il Vitesse è la squadra che affronterà la prossima settimana, 10 marzo, la Roma nella capitale, partita valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League: un incontro che si disputerà in un clima senza dubbio incandescente.

Die veldbestormer bij Vitesse – Sparta gaat vermoedelijk de geschiedenisboeken in als een van de meest treurige veldbestormers ooit. Eerst uitdagen en dan als een haas wegsprinten. Wat zullen deze beelden die jongen nog lang gaan achtervolgen. pic.twitter.com/ytFsSf43st — Merijn Slagter (@Merijn_Slagter) March 4, 2022





