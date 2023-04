Portimao, incidente choc: Porsche finisce sugli spalti/ Video, tragedia sfiorata

Un incidente choc si è verificato nella giornata di ieri sul circuito di Portimao, con protagonista la Porsche di Alexandre Areia. Nel corso della giornata di prove libere in vista della Porsche Sprint Challenge Iberica, il pilota portoghese è finito fuori strada, terminando la propria corsa sugli spalti. Come da immagine che potete vedere nel video che trovate qui sotto, si vede la Porsche 991 GT3 Cup adagiata fra i sedili degli spettatori. Fortunatamente in quegli istanti non vi era pressochè nessuno ad assistere allo show motoristico, ad eccezione di colui che ha ripreso l’incidente e sembrerebbe di un altro paio di spettatori, di conseguenza l’incidente della Porsche si è concluso senza alcun danno.

Un’uscita di pista che sarebbe potuta trasformarsi in tragedia se solo fosse avvenuta durante la giornata di gara, dove si presume che gli spalti siano ovviamente più gremiti. Alla fine nessuno si è fatto male, nemmeno lo stesso pilota del team Monteiros Competicoes, che ha lasciato la sua Porsche senza dubbio spaventato, ma senza neanche un graffio. Non sono comunque mancate le polemiche nei confronti dall’autodromo internazionale di Portimao, in Portogallo, in merito alla sicurezza: possibile che possa accadere un episodio di tale portata?

INCIDENTE PORSCHE A PORTIMAO: POLEMICHE NEI CONFRONTI DEL CIRCUITO

Le barriere non dovrebbero essere divelte così facilmente da un’auto lanciata in corsa, di conseguenza non è da escludere delle modifiche proprio in queste ore, tenendo conto del fatto che domani si terrà la 6 ore di Portimao del campionato WEC, torneo dove gareggiano bolidi di assoluto spessore, a cominciare da Ferrari e Porsche. Purtroppo, come fa notare La Gazzetta dello Sport, l’autodromo di Portimao non è nuovo a situazioni critiche nell’ultimo periodo.

Ad esempio in occasione della gara di MotoGp, aveva fatto discutere la ghiaia presente, che i piloti avevano giudicato eccessivamente spessa e quindi pericolosa in fase di caduta. L’amministratore delegato della Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha chiesto che le vie di fuga vengano rinnovate, in caso contrario il Gp del Portogallo non sarà in calendario per la stagione 2024.

