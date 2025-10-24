Porto di Termini Imerese, lavori di riqualificazione al via: sono previsti una serie di interventi che andranno a trasformare l'area dello scalo siciliano

Il porto di Termini Imerese, uno degli scali principali di tutta la nostra Penisola, è ufficialmente in fase di restyling. Dalla giornata di ieri sono infatti cominciati i lavori dell’area nord, che tireranno a lucido il famoso porto siciliano, con l’obiettivo di farlo diventare una struttura ancora più all’avanguardia ma, nel contempo, un posto da far vivere tutti i giorni ai locali e ai turisti grazie a delle strutture ricreative.

Omicidio Nicoleta Rotaru, ergastolo a Erik Zorzi che ne inscenò suicidio/ Perché ora carabinieri sotto esame

Il nuovo porto di Termini Imerese, una volta che sarà completato, sarà senza dubbio migliore sotto ogni punto di vista, anche da quello paesaggistico e ambientale, tenendo conto che mira a rispettare il contesto naturale in cui sorge. Per annunciare l’avvio dei lavori si è tenuta, nella giornata di ieri, una conferenza stampa a cui hanno presenziato alcune delle cariche istituzionali principali della zona e non solo, come, ad esempio, Annalisa Tardino, il commissario straordinario dello stesso porto, ma anche Maria Terranova, sindaco di Termini Imerese, e molti altri ancora.

Delitto di Garlasco a Quarto Grado/ Il supertestimone, lo scontrino di Sempio e lo scontro fra legali

Del resto, i lavori sono importanti: ben 6,3 milioni di euro di intervento, che diventano però 14 se si prendono in considerazione tutti gli interventi dell’area. Obiettivo della zona nord del porto: trasformarla in un’area aperta H24, dove poter svolgere attività di tempo libero, ma anche godersi lo splendido mare siciliano e dare vita ad attività turistiche, con un beneficio da ogni punto di vista: sociale, economico e non solo.

PORTO DI TERMINE IMERESE, ECCO COME VERRA’ TRASFORMATO

Ma come si riuscirà a ottenere questo risultato? Introducendo, ad esempio, delle aree verdi, ma anche dei percorsi dedicati alle biciclette e ai pedoni, e anche delle spiagge con annesse strutture ricettive e, infine, delle zone ricreative. Per rendere meglio l’idea di come sarà la realizzazione finale dell’area nord del porto di Termini Imerese, nel corso della conferenza stampa sono stati mostrati dei render, delle realizzazioni grafiche, appunto, del progetto che mostrano un’area verde e all’aperto, dove, ad esempio, si può notare un prato con degli alberi per quello che sarà il “giardino” del porto, con tanto di fontane, palme e giochi d’acqua.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO, EUROJACKPOT/ Numeri vincenti oggi, Venerdì 24 Ottobre 2025

Spazio anche a una grande spiaggia moderna e attrezzata, nonché a una sorta di “piazza” con panchine e alberi, dove poter godere della vita all’aria aperta e, nel contempo, ammirare il paesaggio. La immaginiamo come una zona dove le famiglie possano passare le giornate praticamente in ogni mese dell’anno, visto il clima mite siciliano, ma anche le sere, con i giovani che possono ritrovarsi insieme a divertirsi.

PORTO DI TERMINE IMERESE, TARDINO: “UN PROGETTO CHE GUARDA AL FUTURO”

Infine, i percorsi pedonali e ciclopedonali, che attraversano la stessa area di cui sopra, di modo da poter vivere il porto anche con una mobilità perfettamente green. Annalisa Tardino, nel suo intervento, ha parlato di un porto di Termini Imerese che diventa sostenibile, moderno e connesso alla città, una struttura che permette di valorizzare il mare, che diventa così non soltanto una risorsa turistica, ma anche economica e sociale.

“È un progetto che guarda al futuro” – ha aggiunto – facendo dello stesso porto non soltanto un’importante struttura logistica, ma anche un luogo di incontro e di vita per la comunità locale e turistica. Ricordiamo che i lavori di questa fase avranno un costo di 6,3 milioni di euro e la gestione è stata affidata alla ditta Colombrita Srl di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Le modifiche dureranno meno di un anno, precisamente 270 giorni; di conseguenza – se tutto andrà come previsto – i lavori dovrebbero finire indicativamente attorno al prossimo luglio 2026, quindi giusto in tempo per vivere appieno la calda e bella stagione estiva siciliana. La sensazione è che si tratti di un’impresa molto interessante: non vediamo l’ora di vedere come sarà il porto una volta terminato.