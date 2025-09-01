Portobello film, Marco Bellocchio choc al Festival del Cinema di Venezia: "Enzo Tortora? Morto di ingiustizia":il Duro sfogo

Enzo Tortora, il regista di Portobello Marco Bellocchio: “Morto per l’ingiustizia subìta”

Al Festival del Cinema di Venezia c’è anche Marco Bellocchio per presentare il suo film Portobello sulla vicenda complessa e delicata di Enzo Tortora, popolarissimo conduttore degli anni ’60 e ’70 la cui carriera e vita stessa fu bruscamente interrotta dall’arresto, poi rivelatosi immotivato e infondato, di far parte della criminalità organizzata, a causa di rivelazioni false e pretestuose da parte di alcuni pentiti della Nuova Camorra Organizzata. Ebbene su quella brutta pagina giudiziaria Marco Bellocchio ha deciso di trarci un ‘film lungo’ dal titolo Portobello ovvero un maxi film composto da quattro episodi ispirato in particolare al romanzo di lettere che Enzo Tortora ha scritto dal carcere alla compagna Francesca Scopelliti.

Sulla vicenda di Enzo Tortora, sul suo ingiusto arresto e detenzione in carcere e sulla prematura morte, Marco Bellocchio ha affidato al Corriera della Sera un lungo sfogo: “Enzo Tortora è morto di ingiustizia. Scientificamente non è stato provato ma direi di sì, quell’ingiustizia gli spezzò il cuore all’interno.” Non ci sono dubbi a posteriori che si è trattato di uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani ed a tal proposito il regista ha apertamente accusato l’inefficienza della magistratura parlando di ‘mistero della cecità di certi giudici oltre ogni umana immaginazione. E la perseveranza del loro errore’. Insomma è giusto continuare a parlare di quello che si può definire senza ombra di dubbio uno scandalo giudiziario italiano.



Festival del Cinema di Venezia, arriva Portobello il film su Enzo Tortora di Marco Bellocchio

Sulla parabola discente di Enzo Tortora, da icona della televisione italiana degli anni Settanta nell’olimpo dei grandi conduttori insieme a Mike Bongiorno, Corrado, Pippo Baudo fino a carcerato con un’accusa infame, quello di fare parte della criminalità organizza. Da conduttore capace di attirare oltre 28 milioni di spettatori con il suo programma che dà il titolo alla serie di Marco Bellocchio, al carcere per colpa delle accuse infondate. Ad interpretare questa vicenda complessa, incredibile e per certi aspetti ancora misteriosa c’è Fabrizio Gifuni nei panni del popolari conduttore. Romana Maggiora Vergano, invece, è Francesca Scopelliti, colei che all’epoca era la sua compagna.