La Corte Costituzionale del Portogallo ha censurato la nuova legge sui migranti: limitare i ricongiungimenti familiari sarebbe, secondo i giudici, illecito

In un Portogallo che si è spostato – in occasione delle ultime elezioni – fortemente a destra con un governo retto da Luís Montenegro che ha promesso una durissima battaglia contro i migranti, è arrivata la prima doccia fredda da parte della Corte Costituzionale che ha bloccato la legge varata poco meno di un mese fa che mirava a riformare il sistema degli accessi al paese; il tutto con l’opposizione di sinistra che ha esultato e il presidente che ha promesso di continuare la sua battaglia.

Prima di arrivare alla pronuncia della Corte, è utile ricordare che la nuova legge sull’immigrazione del Portogallo interveniva – tra le altre cose – sul sistema dei ricongiungimenti familiari: l’idea di Montenegro era quella di imporre (a differenza del passato) un limite di due anni minimi di permanenza sul territorio portoghese affinché i parenti dei migranti con regolare permesso di soggiorno potessero, appunto, ricongiungersi.

Similmente, un’altra norma mirava a favorire il rilascio di visti lavorativi per il Portogallo soprattutto a persone definite “altamente qualificate” per tutti quei lavori con una forte carenza di persone; mentre l’ultima aveva anche rigidamente modificato il sistema dei requisiti per ottenere la cittadinanza, eliminando – per tutti i paesi di lingua portoghese – le vie preferenziali storicamente concesse alle ex colonie del Portogallo.

Portogallo, la legge sui migranti censurata dalla Corte Costituzionale: il premier Montenegro promette di riscriverla

Una legge che era stata – ovviamente – fortemente criticata dall’opposizione di sinistra nel parlamento del Portogallo, incontrando anche l’opposizione del presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa: dal suo punto di vista, infatti, il rischio è che si favoriscano gli accessi illegali da parte di coloro che potrebbero – invece – chiedere il ricongiungimento familiare; creando anche divisioni sociali basate sul concetto di lavoratori “altamente qualificati”, violando i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione.

Proprio per queste ragioni, Rebelo de Sousa aveva impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale del Portogallo che alla fine – un paio di giorni fa – ha confermato i timori del presidente sostenendo che limitare i ricongiungimenti familiari dei migranti violerebbe il diritto alla famiglia sancito dalla costituzione: la legge, non a caso, è stata censurata dal presidente della Repubblica ed è probabile che ora verrà stralciata.

Dal conto suo, l’opposizione di sinistra in Portogallo ha esultato, ma già lo scorso giovedì (prima della pronuncia da parte della Corte) il premier Luís Montenegro aveva sottolineato che “non rinunceremo al nostro obbiettivo“, promettendo di “riscrivere la legge” per trovare una formula che sia “pienamente conforme ai principi costituzionali”; mentre l’alleato di estrema destra – il leader di Chega André Ventura – ha definito la pronuncia “incomprensibile”, sostenendo che “nessun diritto alla famiglia [può] prevalere sulla sicurezza nazionale“.